Afp

Periódico La Jornada

Sábado 27 de septiembre de 2025, p. 23

Dos mujeres jóvenes y una adolescente torturadas y asesinadas cerca de Buenos Aires fueron despedidas ayer por familiares y amigos, en un caso que la policía vincula al narcotráfico y cuya atroz ejecución fue transmitida en vivo en Instagram a un grupo privado.

El miércoles fueron hallados los cuerpos de Morena Verdi (20), Brenda Del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15) enterrados en una vivienda en la periferia sur de la capital argentina, tras haber desaparecido la semana pasada.