Sábado 27 de septiembre de 2025, p. 23
Dos mujeres jóvenes y una adolescente torturadas y asesinadas cerca de Buenos Aires fueron despedidas ayer por familiares y amigos, en un caso que la policía vincula al narcotráfico y cuya atroz ejecución fue transmitida en vivo en Instagram a un grupo privado.
El miércoles fueron hallados los cuerpos de Morena Verdi (20), Brenda Del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15) enterrados en una vivienda en la periferia sur de la capital argentina, tras haber desaparecido la semana pasada.
Decenas de personas acompañaron en la mañana la procesión hasta el lugar en el que fueron sepultadas. El sepelio de Lara tuvo lugar una veintena de kilómetros más al oeste.