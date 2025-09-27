The Independent y Europa Press

Periódico La Jornada

Sábado 27 de septiembre de 2025, p. 23

Tras la acusación contra el ex director de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) James Comey, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que habrá más personas que enfrentarán cargos: “te guste o no el corrupto James Comey, y no me imagino que a mucha gente le guste, ¡mintió!”, expresó el mandatario a través de su cuenta de Truth Social.

El magnate también sugirió que la acusación formaba parte de una operación de venganza y que espera que se presenten otros cargos contra sus enemigos políticos. “Me lo hicieron a mí durante cuatro años. Me atacaron. Me persiguieron durante cuatro años. Y eso sin contar los cuatro grandes años que tuvimos en la Casa Blanca”, manifestó Trump a periodistas.

Mark Warner, de Virginia, principal demócrata en el comité de inteligencia del Senado, declaró que la acusación es una señal de que el mandatario está cumpliendo su promesa de “convertir nuestro sistema de justicia en un arma para castigar y silenciar a sus críticos”, reportó The Guardian.

Además, agregó que “este tipo de interferencia es un peligroso abuso de poder. Nuestro sistema depende de que los fiscales tomen decisiones basadas en las pruebas y la ley, no en las rencillas personales de un político decidido a ajustar cuentas”.

Estos son “los últimos pasos en los esfuerzos del presidente Trump para transformar la principal agencia de aplicación de la ley del país en un arma centrada en castigar a sus enemigos”, escribieron en carta a Pam Bondi, fiscal general, los demócratas del comité judicial del Senado.