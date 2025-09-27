Sputnik, Europa Press, Xinhua, Reuters, Afp

Periódico La Jornada

Sábado 27 de septiembre de 2025, p. 23

Caracas. Ante la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), el primer ministro chino, Li Qiang, advirtió ayer que el unilateralismo, la confrontación de bloques y la política de fuerza están conduciendo al planeta hacia “más derramamiento de sangre y tragedias aún más crueles”. En tanto, el canciller venezolano, Yván Gil, denunció que su país enfrenta una “amenaza absolutamente ilegal” por parte de Estados Unidos y su despliegue militar en el Caribe.

“Estamos en un nuevo periodo de transformación, y la mentalidad de la guerra fría está volviendo a surgir. El orden mundial empieza a estar en entredicho y el sistema internacional, que fue efectivo tras la Segunda Guerra Mundial, se está viendo perturbado de manera constante”, aseguró.

Li indicó que “China siempre será un firme defensor de la paz y la seguridad mundiales, un importante promotor del desarrollo común mundial, un activo practicante de los intercambios y el aprendizaje mutuo entre civilizaciones, y un participante responsable para hacer frente a los desafíos mundiales”.

En este contexto, destacó que China “es el segundo mayor contribuyente al presupuesto de la ONU en esta materia y el mayor proveedor de cascos azules entre los miembros permanentes del Consejo de Seguridad”, reportó el medio venezolano.

Yván Gil denunció ante la Asamblea que el despliegue militar estadunidense en el mar Caribe, con el argumento de combatir el narcotráfico en la región, representa “una amenaza militar absolutamente ilegal y totalmente inmoral que viola la Carta de la Organización de Naciones Unidas, los derechos de Venezuela como Estado soberano y las propias leyes de Estados Unidos”.

Gil también cuestionó el discurso del presidente estadunidense, Donald Trump, en la Asamblea: “Podemos decir que fue un discurso escandaloso donde se ha atacado la Carta de Naciones Unidas donde se han atacado los principios que permitieron su creación”, aseguró el funcionario durante la tercera reunión del grupo de Amigos en Defensa de la Carta de Naciones Unidas, que se llevó a cabo en Nueva York, al margen del 80 periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General.