Sábado 27 de septiembre de 2025, p. 22

Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que un acuerdo para poner fin a la guerra en Gaza y liberar a los rehenes está “muy cerca” tras recientes conversaciones con Israel y los estados árabes. “Creo que tenemos un acuerdo”, declaró Trump; el plan incluye la creación de un mecanismo de gobierno temporal liderado por el ex primer ministro británico Tony Blair, hasta la transferencia total del poder a la Autoridad Nacional Palestina.

“Parece que tenemos un acuerdo sobre Gaza. Creo que es un acuerdo que recupera a los rehenes, va a ser un acuerdo que pondrá fin a la guerra”, detalló el magnate ante periodistas.

Horas después, en una publicación en su plataforma Truth Social, el mandatario afirmó que “estamos manteniendo conversaciones muy inspiradoras y productivas con la comunidad de Medio Oriente sobre Gaza a través de intensas negociaciones”.

“Todos los países de la región están involucrados, Hamas está muy al tanto de estas conversaciones e Israel ha sido informado a todos los niveles, incluido el primer ministro (Benjamin) Bibi Netanyahu”, sostuvo.

Afirmó que “todos están entusiasmados por dejar atrás este período de muerte y oscuridad”, y remarcó que representa “un honor” formar parte de la negociación.