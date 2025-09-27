Sábado 27 de septiembre de 2025, p. 22
Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que un acuerdo para poner fin a la guerra en Gaza y liberar a los rehenes está “muy cerca” tras recientes conversaciones con Israel y los estados árabes. “Creo que tenemos un acuerdo”, declaró Trump; el plan incluye la creación de un mecanismo de gobierno temporal liderado por el ex primer ministro británico Tony Blair, hasta la transferencia total del poder a la Autoridad Nacional Palestina.
“Parece que tenemos un acuerdo sobre Gaza. Creo que es un acuerdo que recupera a los rehenes, va a ser un acuerdo que pondrá fin a la guerra”, detalló el magnate ante periodistas.
Horas después, en una publicación en su plataforma Truth Social, el mandatario afirmó que “estamos manteniendo conversaciones muy inspiradoras y productivas con la comunidad de Medio Oriente sobre Gaza a través de intensas negociaciones”.
“Todos los países de la región están involucrados, Hamas está muy al tanto de estas conversaciones e Israel ha sido informado a todos los niveles, incluido el primer ministro (Benjamin) Bibi Netanyahu”, sostuvo.
Afirmó que “todos están entusiasmados por dejar atrás este período de muerte y oscuridad”, y remarcó que representa “un honor” formar parte de la negociación.
“¡Debemos recuperar a los rehenes y lograr una paz duradera!”, concluyó el magnate.
La Casa Blanca dio a conocer un plan de paz de 21 puntos para Medio Oriente destinado a poner fin a la guerra de casi dos años de Israel contra Hamas, propuesta que fue distribuida el martes a funcionarios de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Egipto, Jordania, Turquía, Indonesia y Pakistán, según el enviado especial estadunidense, Steve Witkoff.
Autoridad de transición
De acuerdo con el plan de Trump, Tony Blair encabezaría una autoridad internacional de transición en Gaza, con el apoyo de la ONU y una fuerza internacional liderada por árabes, reportó The Wall Street Journal.
Un funcionario británico enfatizó que Reino Unido no tuvo ningún papel en la propuesta de involucrar a Blair.
La relatora de la ONU para los territorios palestinos, Francesca Albanese, reaccionó ante la propuesta de Trump: “¿Tony Blair? ¡Diablos, no! Manos fuera de Palestina”.