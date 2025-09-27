Reuters

Londres. Un análisis de Reuters de pruebas visuales y otra información sobre el ataque israelí a un hospital de Gaza contradice la explicación de Israel sobre lo ocurrido en el mortífero bombardeo del 25 de agosto contra el hospital Nasser, en el que murieron 22 personas, entre ellas cinco periodistas. Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) pretextaron que la acción tenía como objetivo una cámara de Hamas que grababa sus operaciones, sin embargo, la investigación reveló que la cámara en cuestión pertenecía a Reuters y los periodistas asesinados usaban ese lugar regularmente para sus tranmisiones desde hace meses.

El ataque fue planeado utilizando imágenes de un dron que, según un oficial militar israelí, mostraba una cámara de Hamas que grababa desde el hospital “cubierta con una toalla”, detalle que les pareció “sospechoso” porque “las toallas pueden usarse para evadir los sensores de calor de las FDI y las observaciones desde el cielo.

El oficial israelí afirma ahora, después de que Reuters presentó las conclusiones de su investigación, que las tropas actuaron sin la aprobación del alto mando regional a cargo de las operaciones en Gaza, pero no especificó quién dio la orden.

Las pruebas visuales y otros informes que obtuvo Reuters establecen que la cámara en las imágenes pertenecía a la agencia de noticias y había sido utilizada durante mucho tiempo por uno de sus periodistas, Hussam al-Masri, uno de los cinco periodistas asesinados ese día- quien al menos 35 veces desde mayo la colocó en la misma escalera del hospital Nasser.