▲ La intensificación de las operaciones militares en la ciudad de Gaza obligó a Médicos sin Fronteras a suspender sus actividades. Foto Ap

Sábado 27 de septiembre de 2025, p. 22

Nueva York., Israel intensificó sus operaciones militares en la ciudad de Gaza ayer con ataques aéreos cada ocho o nueve minutos en promedio, además de bombardeos, disparos desde helicópteros y contra quienes esperan ayuda, informó el vocero de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Stephane Dujarric, citando al personal humanitario en el terreno.

Las fuerzas israelíes realizaron sus ofensivas “con consecuencias devastadoras para la población civil, decenas de personas han muerto y más de 200 han resultado heridas”, declaró Dujarric en una sesión informativa; asimismo, indicó que tan sólo ayer, al menos 16 mil 500 personas huyeron de la ciudad de Gaza al obedecer órdenes de evacuación; partieron sin un lugar a dónde llegar, reportó The Times of Israel.

Tel Aviv aseguró en un comunicado que la fuerza aérea atacó “más de 140 objetivos en toda la franja de Gaza, incluidos terroristas, pozos de túneles e infraestructuras militares” durante el último día.

La ONG Médicos sin Fronteras suspendió sus actividades en la ciudad de Gaza debido al avance de los tanques a menos de un kilómetro de sus instalaciones.

Autoridades sanitarias del enclave informaron que al menos 60 palestinos fueron asesinados en las últimas 24 horas por fuego israelí, que se suman a los 65 mil 549 muertos y 167 mil 518 heridos desde el inicio de la ofensiva de Israel en octubre de 2023.

“La historia preguntará por qué nuestros predecesores no lograron prevenir los genocidios perpetrados bajo su vigilancia”, declaró esta semana Philippe Lazzarini, comisionado general de la agencia de la ONU para los Refugiados de Palestina; de igual manera, advirtió que la inacción de la comunidad internacional frente a Palestina puede ser recordada como un fracaso ante un nuevo genocidio.