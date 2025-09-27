Reuters, Ap y Afp

Periódico La Jornada

Sábado 27 de septiembre de 2025, p. 21

Nueva York., El presidente de Colombia, Gustavo Petro, encabezó las multitudinarias marchas contra Israel en Nueva York, en rechazo al “genocidio” de la población palestina en Gaza y contra la presencia del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Tras la participación del mandatario colombiano, el gobierno de Washington anunció la revocación de la visa a Petro “por sus acciones imprudentes e incendiarias” realizadas en la ciudad estadunidense.

“Hoy, el presidente colombiano @petrogustavo se paró en una calle de Nueva York e instó a los soldados estadunidenses a desobedecer órdenes e incitar a la violencia”, indicó la embajada estadunidense en Bogotá al anunciar la medida.

Los manifestantes ondearon banderas palestinas, portaron pañuelos kufiya y pancartas en las que se leía “Palestina libre”, “Dejen de matar de hambre a Gaza” y “Embargo de armas, ya”.

Gustavo Petro levantó una bandera palestina y habló con un megáfono ante los manifestantes mientras era custodiado por personal de seguridad. A su lado estuvo el cantante británico Roger Waters, cofundador de la banda Pink Floyd, y el embajador de Colombia en Washington, Daniel García-Peña.