Sábado 27 de septiembre de 2025, p. 21

Nueva York., Decenas de delegados de más 50 naciones abandonaron ayer al mismo tiempo la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), cuando el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, subió al estrado para dar su discurso en el cual reiteró que reconocer al Estado palestino sería “premiar a Hamas”.

Netanyahu aseguró que Israel “debe terminar el trabajo” contra el movimiento palestino en Gaza, tras pronunciar una amenazante intervención a pesar del creciente aislamiento internacional por su negativa a poner fin a su devastadora ofensiva en la franja.

Frente a filas de asientos vacíos en la asamblea, el premier israelí rechazó de forma tajante la idea de conceder un Estado a los palestinos mientras era abucheado por una parte de los asistentes, y envió un mensaje directo a los líderes mundiales que esta semana reconocieron la posibilidad de dos naciones: “No vamos a permitir que nos impongan un Estado terrorista por la fuerza”, y afirmó que aceptar su creación sería un “suicidio nacional” para Tel Aviv.

“Cuando las cosas se pusieron difíciles, ustedes se rindieron”, acusó Netanyahu a líderes mundiales y continuó: “Increíblemente, mientras combatimos a los terroristas que asesinaron a muchos de sus ciudadanos, ustedes luchan contra nosotros. Nos condenan, nos imponen embargos y nos lanzan una guerra política y legal, lo llaman ‘instrumentalización de la justicia’”, aseveró.

Netanyahu calificó a los representantes de las naciones que apoyan el reconocimiento de Palestina como “líderes débiles que prefieren apaciguar al mal en lugar de apoyar a una nación cuyos valientes soldados los protegen de los bárbaros.

“Quiero contarles un secreto. A puerta cerrada, muchos de los líderes que nos condenan públicamente nos agradecen en privado”, sostuvo el premier israelí.