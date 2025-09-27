▲ Ochos personas resultaron lesionadas, dos de ellas de gravedad, luego de que un tráiler se impactó ayer contra al menos cinco vehículos en la caseta de cobro de El Hongo, en la carretera Mexicali–Tecate, en Baja California, informaron autoridades. El tractocamión presuntamente se quedó sin frenos y chocó con los automóviles particulares y a otra unidad de doble plataforma que transportaba alfalfa. Foto e información Omar Martínez / La Jornada Baja California