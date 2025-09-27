Estados
Choca tráiler en caseta Mexicali-Tecate; 8 lesionados
Choca tráiler en caseta Mexicali-Tecate; 8 lesionados
Foto
▲ Ochos personas resultaron lesionadas, dos de ellas de gravedad, luego de que un tráiler se impactó ayer contra al menos cinco vehículos en la caseta de cobro de El Hongo, en la carretera Mexicali–Tecate, en Baja California, informaron autoridades. El tractocamión presuntamente se quedó sin frenos y chocó con los automóviles particulares y a otra unidad de doble plataforma que transportaba alfalfa.Foto e información Omar Martínez / La Jornada Baja California
Periódico La Jornada
Sábado 27 de septiembre de 2025, p. 27
