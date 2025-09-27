Patricia Vázquez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Sábado 27 de septiembre de 2025, p. 27

Cancún, QR., Lesly María N, quinta implicada en el homicidio de Mario Machuca Sánchez, líder sindical de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos en Benito Juárez, fue capturada en una acción coordinada entre agentes de las fiscalías estatales de Quintana Roo y Guanajuato.

La mujer fue asegurada por personal de la primera institución en un hotel cercano a las calles Ocampo y Zaragoza, del municipio guanajuatense de Tarimoro.

Según las indagatorias de la policía de investigación, adscrita a la fiscalía de Quintana Roo, Lesly María N habría participado en el homicidio del líder croquista, perpetrado el 4 de agosto en Benito Juárez, en colaboración con Luis Fernando N, quien fue aprehendido recientemente.