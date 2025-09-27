Tres de los detenidos ya fueron vinculados a proceso por estar ligados al crimen
Sábado 27 de septiembre de 2025, p. 27
Cancún, QR., Lesly María N, quinta implicada en el homicidio de Mario Machuca Sánchez, líder sindical de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos en Benito Juárez, fue capturada en una acción coordinada entre agentes de las fiscalías estatales de Quintana Roo y Guanajuato.
La mujer fue asegurada por personal de la primera institución en un hotel cercano a las calles Ocampo y Zaragoza, del municipio guanajuatense de Tarimoro.
Según las indagatorias de la policía de investigación, adscrita a la fiscalía de Quintana Roo, Lesly María N habría participado en el homicidio del líder croquista, perpetrado el 4 de agosto en Benito Juárez, en colaboración con Luis Fernando N, quien fue aprehendido recientemente.
La mujer esta relacionada con un grupo criminal generador de violencia en el municipio de Tulum y forma parte de un organismo sindical contrario al que lideraba la víctima; además, habría facilitado al autor intelectual del crimen los instrumentos para cometer el ilícito.
Luego de su detención y tras cumplir con todas las diligencias de ley, la presunta responsable fue trasladada vía aérea al municipio de Benito Juárez, donde quedó a disposición de la autoridad que la requirió; en el periodo constitucional previsto definirán su situación jurídica.
Con esta captura suman cinco personas, tres de ellas ya fueron vinculadas a proceso, por estar relacionadas con el homicidio calificado de Mario Machuca.