Se desplegaron unidades de vigilancia con recorridos preventivos en las comunidades
Sábado 27 de septiembre de 2025, p. 27
Chilpancingo, Gro., Vecinos de comunidades ubicadas en la sierra de Chilpancingo retiraron el bloqueo que mantuvieron el jueves por más de ocho horas en la Autopista del Sol México-Acapulco y la carretera federal, luego que autoridades estatales les aseguraron que ya hay operativos de seguridad de los tres niveles de gobierno en la zona, como demandaban.
Las acciones de los elementos militares y de seguridad se deben a los supuestos enfrentamientos ocurridos la noche del miércoles, donde fallecieron cinco personas, entre ellas, un oficial del Ejército Mexicano.
El gobierno del estado informó, en un comunicado, que se estableció un diálogo directo con los pobladores que bloquearon la Autopista del Sol y la carretera federal a la altura del pobladoEl Ocotito.
El subsecretario estatal de Desarrollo Político y Social, Francisco Rodríguez Cisneros, indicó que la finalidad de este acercamiento es “con el propósito de escuchar y dar atención a sus planteamientos”.
Señaló que “de manera preliminar no se ha confirmado ningún enfrentamiento armado en comunidades de esta zona de la sierra, como se había mencionado en redes sociales”.
El funcionario estatal reiteró que “se han desplegado unidades de seguridad con recorridos preventivos que de manera permanente se llevan a cabo en las comunidades de la región”.
Mencionó que se sostuvieron pláticas “con comisarios y representantes comunitarios, acordando llevar a cabo una reunión con los habitantes para dar seguimiento a sus demandas,
Además, vía telefónica participó Daniel Antonio Ledesma Osuna, titular de Seguridad Pública Estatal, así como representantes de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Guardia Nacional y de la Fiscalía General del estado”, concluyó.