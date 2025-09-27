Sergio Ocampo Arista

Corresponsal

Periódico La Jornada

Sábado 27 de septiembre de 2025, p. 27

Chilpancingo, Gro., Vecinos de comunidades ubicadas en la sierra de Chilpancingo retiraron el bloqueo que mantuvieron el jueves por más de ocho horas en la Autopista del Sol México-Acapulco y la carretera federal, luego que autoridades estatales les aseguraron que ya hay operativos de seguridad de los tres niveles de gobierno en la zona, como demandaban.

Las acciones de los elementos militares y de seguridad se deben a los supuestos enfrentamientos ocurridos la noche del miércoles, donde fallecieron cinco personas, entre ellas, un oficial del Ejército Mexicano.

El gobierno del estado informó, en un comunicado, que se estableció un diálogo directo con los pobladores que bloquearon la Autopista del Sol y la carretera federal a la altura del pobladoEl Ocotito.

El subsecretario estatal de Desarrollo Político y Social, Francisco Rodríguez Cisneros, indicó que la finalidad de este acercamiento es “con el propósito de escuchar y dar atención a sus planteamientos”.