De La Redacción

Periódico La Jornada

Sábado 27 de septiembre de 2025, p. 27

Fuentes de seguridad reportaron ayer la quema de dos tiendas Oxxo de manera simultánea, así como un vehículo incendiado y la colocación de ponchallantas en la periferia de Villahermosa, Tabasco, por presuntos miembros de la delincuencia organizada; no hubo heridos.

Debido a los hechos delictivos, otras sucursales decidieron cerrar sus puertas.

De acuerdo con testigos, desconocidos quemaron un comercio ubicado en la avenida 16 de Septiembre, colonia Primero de Mayo; después, en redes sociales usuarios reportaron la quema de otro negocio en la ranchería González, en la periferia de la carretera Villahermosa-Cárdenas.

Bomberos de Protección Civil estatal extinguieron las llamas de un vehículo que fue incendiado en la colonia Tierra Colorada.

En la carretera federal Villahermosa-Cárdenas, y en la avenida Luis Donaldo Colosio, grupos criminales colocaron ponchallantas.

En otro hecho, Antonio Pineda Domínguez, el ex alcalde panista del municipio de El Rosario (2017-2018 y 2018-2021), solicitó a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal protección luego que el miércoles sufrió dos lesiones en la espalda por un sujeto que iba a bordo de una motocicleta y portaba una máscara de payaso, luego de apuntarle con un rifle de postas, informó Verona Hernández, vocera de la SSP.