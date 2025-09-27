Héctor Briseño y Sergio Ocampo

Corresponsales

Periódico La Jornada

Sábado 27 de septiembre de 2025, p. 27

Acapulco, Gro., Omar Kalid Sánchez Salto, de 17 años, estudiante de la preparatoria 17 perteneciente a la Universidad Autónoma de Guerrero, fue hallado sin vida dentro de un hotel en la colonia Icacos, de Acapulco, informaron autoridades ministeriales.

La última vez que se tuvo contacto con él fue el pasado 24 de septiembre, pero sus familiares reportaron su desaparición ante la Fiscalía General del Estado un día después, por lo que se activó la Alerta Amber.

De acuerdo con el reporte policial, Omar fue localizado sin signos vitales el jueves al mediodía en la habitación 505 del citado hotel, ubicado en la calle Ortiz; el cadáver tenía huellas de golpes y de asfixia.

Al sitio arribaron elementos de la Guardia Nacional así como policías estatales y ministeriales. Personal del Servicio Médico Forense trasladó los restos antes de ser identificado.