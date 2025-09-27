Juan Carlos G. Partida

Corresponsal

Periódico La Jornada

Sábado 27 de septiembre de 2025, p. 26

Guadalajara, Jal., La Universidad de Guadalajara (UdeG) informó que al concluir los tres días de elecciones –23 a 25 de septiembre– para renovar el Consejo General Universitario (CGU), el máximo órgano de gobierno de la institución, se vivió un proceso de comicios “histórico”, con un incremento de 14 por ciento en la participación respecto de 2024.

En un comunicado emitido antenoche, evitó detallar resultados desglosados por campus, divisiones o preparatorias, luego de que el primer día, según un análisis de las actas de votación realizado por La Jornada, hubo amplio abstencionismo y anulaciones de sufragios en los centros universitarios de la zona metropolitana.

El voto nulo o el abstencionismo fue promovido por la Asamblea Estudiantil Interuniversitaria, la cual, en lo que va del mes, ha manifestado su activismo opositor a la integración del Consejo General con militantes emanados de la Federación Estudiantil Universitaria(FEU).

La casa de estudios reportó un total de 136 mil 788 sufragios al finalizar los tres días, en jornadas que “transcurrieron en orden y con saldo blanco en toda la red universitaria”.

Aunque no lo dice el boletín, una búsqueda en el Sistema Institucional de Estadística de la UdeG precisa que en el ciclo 2024-25 la universidad cuenta con 339 mil 508 alumnos en sus 177 preparatorias y 19 campus en todo el estado.

Asimismo, un rastreo en la Coordinación de Planeación y Desarrollo Institucional refiere que 61 por ciento de los 27 mil 529 trabajadores de la red universitaria corresponde a personal académico, es decir, unos 16 mil 792 son docentes, por lo que las personas con derecho a voto fueron 356 mil 300, entre alumnos y profesores.

Lo anterior indica que en los tres días participó 38 por ciento del padrón; de esa cifra, según la institución educativa, 12 por ciento anuló el sufragio (16 mil 414 estudiantes y docentes). También significa que quienes emitieron su preferencia por algún candidato y no anularon su boleta fueron 120 mil 374 participantes, es decir, 33 por ciento del padrón.

De la poca numeralia que se reportó oficialmente, se manifiesta que durante los dos primeros días de la elección para representantes del alumnado (23 y 24 de septiembre) en la zona metropolitana y bachilleratos regionales se registraron 126 mil 413 votos.