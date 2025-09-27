▲ En la colonia Emiliano Zapata de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, donde el agua llegó al nivel de la banqueta, elementos de Protección Civil auxiliaron a los habitantes cargándolos en la espalda. Foto La Jornada

En Culiacán, Sinaloa, y Tlaquepaque, Jalisco, las tormentas dejaron dos muertos: un niño de nueve años y un hombre de 23, respectivamente, informaron ayer autoridades de Protección Civil estatales. También se reportaron inundaciones en vialidades y caída de árboles en Chiapas.

El menor fue arrastrado por la corriente cuando jugaba en la calle; aunque vecinos lo encontraron minutos después y lo llevaron a una clínica del IMSS no sobrevivió.

El coordinador de Protección Civil de Culiacán, Roy Navarrete, dijo que los arroyos formados por la lluvia de la mañana del viernes arrastraron vehículos en diferentes cruceros críticos de la ciudad.

El mal tiempo lo genera el monzón mexicano en interacción con una baja presión, por lo que se prevé que las precipitaciones pluviales continúen hasta el domingo, agregó.

También refirió que se espera captación de agua positiva para las presas de Sinaloa, que están a 44 por ciento de su capacidad.

Mientras, en Jalisco, un joven pereció tras el derrumbe de una vivienda precaria, que habitaba al pie de una loma desgajada la madrugada de ayer por los aguaceros. Aunque uno de sus hermanos lo rescató de los escombros y el lodo, fue declarado muerto por personal de los cuerpos de emergencia.

Además, continúa la búsqueda de un septuagenario arrastrado por la corriente del río Santiago en el municipio de Zapotlanejo la semana pasada; su caballo ya fue localizado sin vida.

La mañana de ayer una tormenta anegó gran parte de la zona metropolitana de Guadalajara, lo que generó numerosos encharcamientos y afectaciones viales. Por la tarde y noche un nuevo aguacero hizo que los cuerpos de emergencia desplegaran dispositivos de vigilancia y apoyo a la población.