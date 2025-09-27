De la Redacción

Periódico La Jornada

Sábado 27 de septiembre de 2025, p. 25

En su cuenta de X, la mandataria federal explicó que la mencionada falla provocó un apagón en Yucatán, Campeche y Quintana Roo, ocurrido alrededor de las 16 horas, y un par de horas después reportó el restablecimiento del suministro eléctrico en la mayor parte de Mérida y Valladolid, así como en Chetumal y Bacalar.

Durante su gira por los estados de Chihuahua y Baja California se dio un espacio para ofrecer detalles acerca del desperfecto ocurrido: “Me informa la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que las plantas de generación están bien y trabajan para recuperar el servicio en los tres estados. Seguiremos informando”.

Luego de enviar tuits a las 17 y las 18:30 horas, con actualizaciones puntuales sobre el apagón, a las 20:34 horas dio un informe detallado del avance en el restablecimiento de la energía en la península, destacando que en Tulum, Bacalar, Chetumal, Holbox, Felipe Carrillo Puerto, Isla Mujeres, Cozumel, Lázaro Cárdenas y José María Morelos se había restablecido totalmente.