▲ Un trabajador de CFE revisa las instalaciones en postes de la ciudad de Mérida, tras la suspensión de energía que duró alrededor de cuatro horas. Foto CFE / La Jornada Maya

Patricia Vázquez, Lorenzo Chim y Luis Boffil Corresponsales y Alejandro Alegría Reportero

Periódico La Jornada

Sábado 27 de septiembre de 2025, p. 25

Un apagón generalizado afectó la tarde de ayer durante al menos cuatro horas a 2 millones 262 mil usuarios en la Península de Yucatán; habitantes de diversos municipios de Campeche, Yucatán y Quintana Roo reportaron la falta de energía eléctrica en calles, avenidas, casas, escuelas, hospitales, aeropuertos y zonas turísticas, así como la caída de los servicios de Internet y telefonía celular.

Empresas de diversos giros como gasolineras, tiendas comerciales, bancos y prestadores de servicios, incluidas oficinas de gobierno, suspendieron labores, lo que generó complicaciones entre los habitantes.

En un comunicado conjunto, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la Secretaría de Energía (Sener) informaron que el servicio se interrumpió por trabajos de mantenimiento en las líneas de transmisión de 400 kilovatios LT ESA A3Q20 / A3Q30 TIC con 2 mil 174 megavatios.

Apuntaron que derivado de esto, salieron de operación a las 14:19 horas nueve centrales del sureste con 16 unidades, lo que ocasionó que los más de 2 millones 262 mil usuarios en la Península de Yucatán se quedaran sin el suministro.

La CFE indicó que de forma inmediata personal de la empresa, en coordinación con el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), inició los trabajos para reanudar el servicio.

Apuntó que a las 16:10 horas se restablecieron las líneas de 230 kilovatios de las subestaciones afectadas al igual que las de 400 kilovatios y “se ha energizado” a las ciudades de Mérida, Valladolid, Cancún, Ciudad del Carmen, Chetumal y se continuarán restableciendo para la totalidad del servicio a los afectados.

Las tres dependencias indicaron que mantienen un monitoreo permanente de la situación e informarán sobre los avances.

Luz Elena González Escobar, titular de la Sener, indicó en su cuenta de X que a las 18 horas ya estaba restablecido el suministro en José María Morelos, Felipe Carrillo Puerto, Cozumel e Isla Mujeres, en Quintana Roo, mientras que Cancún registraba nueve por ciento de avance. Apuntó que la CFE continúa los trabajos en Ticul, Yucatán.

En Campeche hubo dos interrupciones

En Campeche, durante casi cuatro horas, miles de personas se quedaron a la mitad de sus operaciones cotidianas por la falta de luz. Algunos en el banco, otros mientras cargaban gasolina o en el transporte público, y muchísimos más desorientados porque junto con el corte se “cayeron” los servicios de Internet y de telefonía celular.

Durante los 50 minutos de un primer apagón (de las 14:19 a las 15:10) se generalizó la desinformación. Nadie sabía lo que pasaba porque las páginas digitales de información dejaron de funcionar, así como las redes sociales; la radio y televisión quedaron también en silencio.

Fue hasta las 15 horas cuando se supo que la afectación había sido peninsular, pero que “ya se estaba trabajando en la reparación”.

Sin embargo, el “respiro” no duró ni cinco minutos porque en algunos sectores donde se había restablecido el servicio, sobrevino un segundo corte que esta vez se prolongó hasta las 18 horas en varios sectores y municipios de la entidad.

Con una temperatura cercana a los 40 grados centígrados, los habitantes salieron de sus casas y oficinas para “tomar el aire” en la calle; los comercios y tiendas de conveniencia bajaron sus cortinas, las gasolineras dispersaron las largas filas que se formaron en espera de que les despacharan combustible, los bancos cerraron para evitar asaltos y todo el sector comercial y de servicios dejó de operar, lo que provocó pérdidas que la Cámara de Comercio aún no cuantifica.