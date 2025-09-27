▲ Escena de la obra Mutabilis Terra, la cual se estrenará en octubre en el Teatro El Milagro. Foto cortesía de Víctor Silva

Ana Mónica Rodríguez

Periódico La Jornada

Sábado 27 de septiembre de 2025, p. 8

Una exploración a través del cuerpo y la voz es la que se desarrolla en Mutabilis Terra, composiciones escénicas y sonoras sobre el cambio, la cual es una pieza íntima donde se entreteje la mitología con vivencias personales.

El montaje, dirigido por Roberto Eslava, que se estrenará en octubre en el Teatro El Milagro, forma parte de la trilogía La danza en el vacío perfecto, que empezó en 2024 con Tempus Fugit y culminará con una obra que se prepara sobre el tema de la muerte.

Eslava comentó: “en escena se devela cómo cambia el cuerpo y cómo se transforma la vida. El drama de la inevitable mutación existencial es encapsulado en esta pieza íntima, donde se intercalan memorias personales acerca del hogar perdido con referencias a relatos mitológicos”. Se trata “de una cartografía de sueños, recuerdos, temores y esperanzas que deseamos recorrer en compañía del público”, agregó el director.

Una actriz (Itzhel Razo) y una cantante (Natalia Ángel) se encargan de crear un viaje sensorial. “El texto dramático se construyó a partir de exploraciones desarrolladas por Razo, quien intercala sus experiencias personales con personajes arquetípicos como Casandra, la sacerdotisa que vislumbró la caída de Troya, su ciudad natal”.