Trata de una “cartografía de sueños, recuerdos, temores y esperanzas”
Sábado 27 de septiembre de 2025, p. 8
Una exploración a través del cuerpo y la voz es la que se desarrolla en Mutabilis Terra, composiciones escénicas y sonoras sobre el cambio, la cual es una pieza íntima donde se entreteje la mitología con vivencias personales.
El montaje, dirigido por Roberto Eslava, que se estrenará en octubre en el Teatro El Milagro, forma parte de la trilogía La danza en el vacío perfecto, que empezó en 2024 con Tempus Fugit y culminará con una obra que se prepara sobre el tema de la muerte.
Eslava comentó: “en escena se devela cómo cambia el cuerpo y cómo se transforma la vida. El drama de la inevitable mutación existencial es encapsulado en esta pieza íntima, donde se intercalan memorias personales acerca del hogar perdido con referencias a relatos mitológicos”. Se trata “de una cartografía de sueños, recuerdos, temores y esperanzas que deseamos recorrer en compañía del público”, agregó el director.
Una actriz (Itzhel Razo) y una cantante (Natalia Ángel) se encargan de crear un viaje sensorial. “El texto dramático se construyó a partir de exploraciones desarrolladas por Razo, quien intercala sus experiencias personales con personajes arquetípicos como Casandra, la sacerdotisa que vislumbró la caída de Troya, su ciudad natal”.
La historia, dijo el director, “es el diálogo entre ambas artistas; donde se observan distintos momentos en el desarrollo de las evoluciones corporales de Itzhel, que van desde el evento catastrófico que genera el cambio hasta el momento en que llega la aceptación y a la sensación de que la vida pasada está en ruinas”.
Mutalis Terra, puntualizó, “es resultado de un laboratorio cuyos principios creativos son el trabajo con la vibración producida por el canto y las acciones físicas. Es un acontecimiento escénico donde el dinamismo, la musicalidad y sonoridad del cuerpo construyen la dramaturgia y sustituyen la representación por un edificio de sensaciones provocador de pensamientos y metáforas sobre el carácter mutable de nuestra existencia”.
Así es como el duelo por el hogar perdido, las disertaciones de naturaleza estética y filosófica son guías en esta obra donde el público es guiado a un viaje sensorial sobre el cambio violento e inesperado.
Mutabilis Terra, composiciones escénicas y sonoras sobre el cambio se presentará del 6 de octubre al 3 de noviembre (lunes 20 horas) más el martes 4 de noviembre a la misma hora en el Teatro El Milagro, ubicado en Milán 24, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.