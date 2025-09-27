Sábado 27 de septiembre de 2025, p. 7
El actor Nick Offerman ha dicho que espera que su nueva película encuentre público en Reino Unido, ya que teme que pueda ser “demasiado inteligente para el público estadunidense”.
La estrella de Parks and Recreation desempeña el papel principal en Sovereign, un thriller ambientado en el movimiento ciudadano soberano antigubernamental.
En declaraciones a The Guardian, Offerman dijo: “el guion es una obra de arte sobre el ‘movimiento ciudadano soberano’ que, como cualquier otra teoría de la conspiración, se basa en los extremos del pensamiento estadunidense.
“Me hizo pensar en el ataque al Capitolio de Estados Unidos del 6 de enero; ¿qué impulsa a la clase trabajadora estadunidense a tomar estas decisiones vitales? Cuento con que Reino Unido celebre esta película, porque creo que es demasiado ingeniosa para el público estadunidense, francamente. Una sensibilidad más europea responderá con más fuerza que una estadunidense.”
La película del guionista y director Christian Swegal también está protagonizada por el adolescente Jacob Tremblay y Dennis Quaid.
Una sinopsis oficial dice: “Basada en hechos reales, la historia sigue a un padre y un hijo (Offerman y Tremblay) que se identifican como Ciudadanos Soberanos, un grupo de extremistas antigubernamentales, mientras se aventuran por todo el país y se encuentran en un enfrentamiento con un jefe de policía (Dennis Quaid) que desencadena una intensa cacería humana con trágicas consecuencias”.
A principios de esta semana, Offerman señaló que estaba agradecido de que algunos de sus amigos y familiares más cercanos fueran firmes partidarios de Donald Trump, ya que le permite comprender a aquellos con puntos de vista opuestos a los suyos.
“Les estoy agradecido porque me permite no caer en la trampa binaria de simplemente amenazarlos con el puño”, explicó Offerman a The i Paper.
Offerman continuó: “tengo estas conversaciones en las que digo: ‘Escucha, eres una gran persona y alguien a quien admiro, pero creo que estás recibiendo mala información’.
“Y sacuden la cabeza con tristeza y dicen: ‘Lo siento, Nick, me temo que te están dando información errónea. Los pedófilos te han lavado el cerebro’. ¡Madre mía!”
En otra parte de la entrevista, Offerman se mostró ofendido con los votantes de extrema derecha que intentaron utilizar a su personaje de Parks and Recreation, Ron Swanson, como un ícono por ser un entusiasta de las armas, socialmente conservador.
El personaje de Offerman era rudo y varonil, amaba el capitalismo y odiaba al gobierno. Aunque poseía armas para cazar, le daba una importancia vital a la seguridad y a la obtención de licencias para armas.
“Muchas, muchas personas con mala comprensión lectora usarán la imagen de Ron como su avatar cuando sean ultraderechistas.
“No puedo sentar a cada uno de ellos y explicarles cuál es la esencia de lo que pienso”, dijo Offerman.