Kevin Eg Perry

The Independent

Periódico La Jornada

Sábado 27 de septiembre de 2025, p. 7

El actor Nick Offerman ha dicho que espera que su nueva película encuentre público en Reino Unido, ya que teme que pueda ser “demasiado inteligente para el público estadunidense”.

La estrella de Parks and Recreation desempeña el papel principal en Sovereign, un thriller ambientado en el movimiento ciudadano soberano antigubernamental.

En declaraciones a The Guardian, Offerman dijo: “el guion es una obra de arte sobre el ‘movimiento ciudadano soberano’ que, como cualquier otra teoría de la conspiración, se basa en los extremos del pensamiento estadunidense.

“Me hizo pensar en el ataque al Capitolio de Estados Unidos del 6 de enero; ¿qué impulsa a la clase trabajadora estadunidense a tomar estas decisiones vitales? Cuento con que Reino Unido celebre esta película, porque creo que es demasiado ingeniosa para el público estadunidense, francamente. Una sensibilidad más europea responderá con más fuerza que una estadunidense.”

La película del guionista y director Christian Swegal también está protagonizada por el adolescente Jacob Tremblay y Dennis Quaid.

Una sinopsis oficial dice: “Basada en hechos reales, la historia sigue a un padre y un hijo (Offerman y Tremblay) que se identifican como Ciudadanos Soberanos, un grupo de extremistas antigubernamentales, mientras se aventuran por todo el país y se encuentran en un enfrentamiento con un jefe de policía (Dennis Quaid) que desencadena una intensa cacería humana con trágicas consecuencias”.