Jorge Caballero

Periódico La Jornada

Sábado 27 de septiembre de 2025, p. 7

La productora cinematográfica mexicana Catatonia, fundada por el cineasta y guionista Hari Sama, comenzó una nueva etapa de expansión creativa, en donde toda la experiencia de su creador se vierte en impulsar y acompañar cintas donde no sólo se valore su función cuantitativa sino cualitativa, “un acompañamiento amoroso a esas películas de voces emergentes en el cine latinomaericano”, como lo señaló en entrevista con La Jornada, Sama.

Después de conseguir cinco postulaciones al Ariel de la película Un actor malo, de Jorge Cuchí, ahora mismo apoyan dos cintas: Lo que sigue es mi muerte, segundo largometraje de Laura Baumeister, seleccionada en Cannes, Guadalajara y San Sebastián 2025, y en el primer semestre de 2026 empezarán la filmación de Una muchacha normal, ópera prima de Paula Hopf, “una voz emergente con una mirada íntima y poderosa”.

Hoy, Catatonia se encuentra en un momento de expansión creativa, acompañando dos nuevas películas que refuerzan su compromiso con las voces emergentes del cine latinoamericano; “me siento muy afortunado de que colegas a quienes respeto y admiro confíen en Catatonia para llevar sus proyectos a la luz”, agregó Sama.

Otra de las declaraciones que dio a esta redacción el también director de El sueño de Lu, fue que: “Catatonia cine empezó conmigo de alguna forma, o sea, he filmado todas mis pelis con esta empresa que tiene más de 20 años, pero poco a poco fue adquiriendo más forma, porque aprendí todo pegándome contra la pared y entendiendo mejor cómo funcionan los festivales y la coproducción europea. Todo fui haciéndolo solo, como el carpintero que se equivoca en el tamaño de las cosas hasta que le entiendes al ambiente”.

Hari Sama además mencionó que después de haber experimentado con su propia obra fílmica todos los recovecos de la industria, aprendió “cómo tienes que llevar más películas a la pantalla. Cuando hice Esto no es Berlín y 52 ballenas se encuentran en la playa me pregunté cuáles son los proyectos que más nos interesa mover y en el fondo descubrimos que somos, de alguna manera, igual que casi todo lo que hago, una productora junguiana, digámoslo así, o sea una productora que le interesa hablar de la sombra pero con el propósito de abrazar la producción, para quizá transfigurarla hacia algo mejor, o sea historias que duelen, que son profundas, que le importan al creador, a la creadora, que no le digas qué debe contar, que se vuelva un acto de transfiguración personal hasta la realización del proyecto.