Alejandro Alegría

Periódico La Jornada

Sábado 27 de septiembre de 2025, p. 20

La producción de hidrocarburos líquidos de Petróleos Mexicanos (Pemex), que contempla crudo y condensados, promedió un millón 629 mil barriles diarios en agosto, lo que se tradujo en una caída de 7.02 por ciento frente a igual lapso de 2024, de acuerdo con datos de la empresa pública.

Según las cifras más recientes de extracción, la petrolera mantuvo un nivel por debajo de la meta de un millón 800 mil barriles diarios fijada por el gobierno federal y muestra que persiste la tendencia a la baja en la producción.

Las estadísticas petroleras de la empresa pública muestran que la extracción en agosto prácticamente se estancó frente a julio de 2025, pues la diferencia es un retroceso de 0.24 por ciento.

Sin contar los condensados, la producción de crudo de Pemex fue de un millón 373 mil barriles diarios en el periodo de referencia, lo que se tradujo en un descenso de 8.16 por ciento. En su variación mensual, observó una contracción de 0.43 por ciento.

La producción nacional de hidrocarburos líquidos con socios privados se ubicó en un millón 645 mil barriles diarios en el octavo mes, lo que representó un retroceso de 6.89 por ciento respecto a igual periodo de 2024. En comparación con el dato del séptimo mes, la cifra más reciente mostró una caída de 0.18 por ciento.