Reuters y Redacción

Periódico La Jornada

Sábado 27 de septiembre de 2025, p. 20

El peso se apreció ayer, un día después que el Banco de México recortó la tasa de interés de referencia y luego que datos de inflación en Estados Unidos resultaron en línea con lo esperado, lo que también impulsó a la bolsa a cerrar cerca de sus máximos.

En operaciones al mayoreo el tipo de cambio cerró en 18.36 pesos por dólar, una ganancia para la moneda mexicana de 14 centavos (0.78 por ciento). En la semana, el peso sumó un avance de 2 centavos (0.15 por ciento) e hiló tres semanas de ganancias.

“La apreciación del peso obedece a un retroceso del dólar. Esto sucede tras la publicación en Estados Unidos del índice de precios del consumo personal (PCE), el dato preferido para monitorear la inflación por parte de la Reserva Federal. En agosto, el PCE mostró un incremento mensual de 0.26 por ciento, en línea con la expectativa del mercado”, comentó Grupo Financiero Base.

Los datos aliviaron la preocupación de que las persistentes presiones sobre los precios puedan retrasar los recortes de las tasas de interés de la Reserva Federal.

Por su parte, el índice referencia de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) subió 0.58 por ciento para llegar a 62 mil 307.07 puntos, cerca del máximo de 62 mil 368.19 unidades registrados el martes.