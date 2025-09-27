Reuters

Periódico La Jornada

Sábado 27 de septiembre de 2025, p. 19

Washington. El gobierno de Donald Trump está considerando imponer aranceles a los dispositivos electrónicos extranjeros en función de la cantidad de chips que contenga cada aparato, dijeron tres personas familiarizadas con el asunto, ya que pretende que las empresas a trasladen la fabricación a Estados Unidos.

Según el plan, del que no se ha informado y que podría cambiar, el Departamento de Comercio impondría un arancel al producto importado igual a un porcentaje del valor estimado del contenido en chips.

Si se implementa, el plan mostraría que la administración Trump está tratando de golpear una amplia gama de productos de consumo, desde cepillos de dientes hasta computadoras portátiles, lo que podría acelerar la inflación.