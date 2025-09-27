▲ México revisará como se aplicará el impuesto de EU a Camiones y muebles para buscar un acuerdo. Foto AP

Alejandro Alegría

Periódico La Jornada

Sábado 27 de septiembre de 2025, p. 19

Ante el anuncio de imponer aranceles a los productos farmacéuticos, camiones de carga y muebles que importan Estados Unidos de todo el mundo, México revisará primero cómo se aplicarán, para buscar tener un trato preferencial, señaló Marcelo Ebrard Casaubón, titular de la Secretaría de Economía (SE).

Después de participar en el foro What Design Can Do? México, el funcionario comentó que para la revisión del T-MEC sí participará la iniciativa privada, pero no con el “cuartito de junto” de sólo seis personas.

Sobre los nuevos aranceles anunciados por el presidente estadunidense Donald Trump el jueves, Ebrard Casaubón comentó que se comunicará con la Oficina de Representación Comercial de Estados Unidos para “tener claro qué es lo que significa, exactamente cómo se va a aplicar. Y por supuesto tendremos que presentar en la semana que viene nuestros argumentos”.

Después de subrayar que se trata de “medidas generales”, es decir, no son aranceles sólo a productos mexicanos, el funcionario comentó que México está en contra de esta decisión. “¿Por qué en contra? Porque tienen muchos efectos negativos, para nosotros, para otros países y para ellos”, dijo.

No obstante, comentó que el país aprovechará que aún está la mesa de negociaciones, por lo que se buscaría que Estados Unidos dé un trato preferencial a México, como hasta el momento ha ocurrido.

Revisión diferente

Aunque la iniciativa privada restructuró el brazo que acompañó al gobierno federal a todas las negociaciones de los tratados comerciales, incluida la modernización del TLCAN, Ebrard Casaubón comentó que en la revisión del T-MEC será diferente.