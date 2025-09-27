E

l memo. Antier se difundió un memorándum firmado por el presidente Donald Trump que avanza más hacia la ruptura del orden constitucional en Estados Unidos. Intitulado: Enfrentando terrorismo doméstico y violencia política, el republicano definió como características comunes de los enemigos domésticos el “antiamericanismo (sic), el anticapitalismo y el anticristianismo; apoyo para el derrocamiento del gobierno de Estados Unidos; extremismo en migración y en problemáticas de raza y género; y hostilidad a los que defienden valores tradicionales estadunidenses sobre familia, religión y moralidad”. En ese mismo texto el gobierno de Trump asegura que grupos que se esconden detrás del antifascismo son “terroristas domésticos librando una asalto violento contra instituciones democráticas, derechos constitucionales y libertades fundamentales estadunidenses”. ( La Jornada, Jim Cason y David Brooks, 25 de septiembre de 2025)

Thiel. Mientras Trump amenaza directamente a todos los ciudadanos de su país, uno de los billonarios de Silicon Valley, promotor de Trump y sobre todo de JD Vance, Peter Thiel, señala que en su opinión, vivimos “las últimas semanas crepusculares de nuestro interregno”. Pronto se revelará una vasta conspiración milenaria y afirma que las “organizaciones mediáticas, las burocracias, las universidades y las ONG financiadas por el Estado, que tradicionalmente delimitaban la conversación pública” serán derrotadas.

Apocalipsis now. El regreso de Trump a la Casa Blanca sería el signo de una “revelación” ( apokálypsis) que liberaría a los ciudadanos cegados por el “DISC”, según Thiel. El apokálypsis es la forma más pacífica de resolver la guerra del antiguo régimen contra Internet, una guerra que Internet ha ganado. Eric Weinstein, compinche del dueño de empresas como Palantir y fundador de PayPal, denomina “complejo de supresión de ideas distribuidas” (DISC, por sus siglas en inglés) a los guardianes del secreto de la era anterior a Internet: las organizaciones mediáticas, burocracias, universidades y ONG financiadas por el Estado que “delimitaban la conversación pública”.