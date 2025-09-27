Reuters

Periódico La Jornada

Sábado 27 de septiembre de 2025, p. 18

Londres. AstraZeneca dijo que venderá sus medicamentos para la diabetes y el asma directamente a pacientes de Estados Unidos que pagan en efectivo con un descuento hasta de 70 por ciento de los precios de lista, luego de las presiones del presidente, Donald Trump, quien el jueves anunció aranceles de 100 por ciento a partir de la próxima semana a los medicamentos que no se produzcan en Estados Unidos.

La compañía anglo-sueca, la mayor de Reino Unido por valor de mercado, dijo que los pacientes sin seguro o con seguro de pocas coberturas y con recetas podrán comprar su tratamiento Farxiga para la diabetes por 182 dólares a partir del 1º de octubre.

Es el mismo precio que pagarán los pacientes con seguro de Medicare y Medicaid a partir del 1º de enero del año próximo.

El medicamento para el asma Airsupra se venderá a 249 dólares, aproximadamente, 50 por ciento por debajo del precio de catálogo.

AstraZeneca enviará los medicamentos a los hogares de los pacientes, dejando de lado a las farmacias, las aseguradoras y los gestores de beneficios farmacéuticos a los que Trump acusa de estafar a los ciudadanos.

La empresa dijo en un comunicado que el nuevo servicio a través del sitio web AstraZeneca Direct es “un importante paso adelante para ofrecer a los pacientes la medicación que necesitan, cuando y como la necesitan”.