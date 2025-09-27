Sábado 27 de septiembre de 2025, p. 18
El gobierno federal busca una mesa de trabajo de alto nivel con China para que “entiendan la situación que se está viviendo” en México, indicó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Habrá, dijo, una propuesta de trabajo y descartó, a pregunta expresa, tensiones comerciales con ese país.
Ayer en la mañanera del pueblo resaltó que hay buenas relaciones con China, “es un asunto de fortalecimiento de nuestra economía”.
Estamos abiertos “siempre a llegar a un acuerdo buscando el beneficio” para el país, sostuvo al día siguiente en que el gobierno de Pekín inició una investigación “sobre las barreras al comercio y la inversión en México”.
Sheinbaum Pardo explicó que la decisión mexicana se tomó después de que en casi cuatro años “aumentaron las importaciones de nuestro país cerca de 83 por ciento, también las exportaciones”, y con el Plan México “queremos producir más en México para tener una balanza comercial positiva” mayor.
Quiere decir, agregó, que “exportemos más de lo que importamos y que para el consumo interno se produzca más en México; por eso es la marca Hecho en México y otras acciones que estamos tomando”.
Ese, insistió, “es el objetivo de los aranceles, no a China, sino a los países con los que no tenemos acuerdo comercial dentro de las reglas de la Organización Mundial de Comercio”.
Sostuvo que “evidentemente nos interesa tener un diálogo” y el jueves, manifestó, el secretario de Economía, Marcelo Ebrad, se lo planteó al embajador de China en México, Daojiang Chen.
También el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, y el embajador mexicano en China, Jesús Seade, han planteado “qué nos interesa mucho tener mesas de trabajo en donde ellos entiendan la situación que se está viviendo y, muchas veces con precios muy bajos”.
Descartó tensiones comerciales. “Si nos negáramos al diálogo o no hubiera… Igual Corea del Sur está en esta situación y también ahí estamos abiertos siempre a llegar a un acuerdo buscando el beneficio para México”.