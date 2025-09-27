▲ En cuatro años “aumentaron las importaciones de nuestro país cerca de 83 por ciento”, señaló la presidenta Claudia Sheinbaum. Foto Afp

Alma E. Muñoz y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Sábado 27 de septiembre de 2025, p. 18

El gobierno federal busca una mesa de trabajo de alto nivel con China para que “entiendan la situación que se está viviendo” en México, indicó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Habrá, dijo, una propuesta de trabajo y descartó, a pregunta expresa, tensiones comerciales con ese país.

Ayer en la mañanera del pueblo resaltó que hay buenas relaciones con China, “es un asunto de fortalecimiento de nuestra economía”.

Estamos abiertos “siempre a llegar a un acuerdo buscando el beneficio” para el país, sostuvo al día siguiente en que el gobierno de Pekín inició una investigación “sobre las barreras al comercio y la inversión en México”.

Sheinbaum Pardo explicó que la decisión mexicana se tomó después de que en casi cuatro años “aumentaron las importaciones de nuestro país cerca de 83 por ciento, también las exportaciones”, y con el Plan México “queremos producir más en México para tener una balanza comercial positiva” mayor.

Quiere decir, agregó, que “exportemos más de lo que importamos y que para el consumo interno se produzca más en México; por eso es la marca Hecho en México y otras acciones que estamos tomando”.