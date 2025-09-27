Alejandro Alegría

Periódico La Jornada

Sábado 27 de septiembre de 2025, p. 18

En agosto de 2025 las exportaciones totales de México sumaron 55 mil 718 millones de dólares, un avance de 7.4 por ciento frente al mismo periodo del año pasado, lo cual ocurre pese a los aranceles impuestos a México por Estados Unidos, informó ayer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

No obstante, el saldo de la balanza comercial registró un déficit de mil 944 millones de dólares, pues las importaciones totales sumaron 57 mil 662 millones de dólares.

“A pesar de las tensiones en el comercio internacional y del entorno de menor crecimiento económico, el sector exportador mexicano ha mostrado una notable resiliencia en lo que va de 2025, aprovechando el menor intercambio entre Estados Unidos y China para ganar mayor participación en las importaciones estadunidenses”, señalaron analistas de Grupo Monex.

El Inegi indicó que el mayor dinamismo de las exportaciones totales es resultado de un aumento de 8.9 por ciento en las exportaciones no petroleras y de una caída de 26.3 por ciento en las petroleras.

Detalló que al interior de las exportaciones no petroleras, las dirigidas a Estados Unidos avanzaron 7.4 por ciento a tasa anual y las canalizadas al resto del mundo, 16.8 por ciento.

En entrevista, después de participar en el foro What Design Can Do? México, Marcelo Ebrard Casaubón, titular de la Secretaría de Economía (SE), comentó que “afortunadamente el comportamiento de las exportaciones en agosto es positivo. En el caso de Estados Unidos tenemos un incremento de 7.4 por ciento con todo y que tenemos una reducción de exportaciones en algunos sectores, en otros ha ido bien y vemos ahí algunos elementos interesantes respecto a la diversificación de nuestro comercio exterior también en cuanto a qué exportamos y a quién exportamos”.

En el octavo mes, el valor de las exportaciones de productos manufacturados fue de 51 mil 705 millones de dólares, lo que representó un incremento de 9 por ciento a tasa anual. El organismo autónomo destacó que las variaciones más significativas se observaron en las exportaciones de maquinaria y equipo especial para industrias diversas, de equipo profesional y científico y de aparatos de fotografía óptica y relojería.