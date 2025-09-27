Sábado 27 de septiembre de 2025, p. a31
El León olvidó su filosofía ganadora. Entre una ola de críticas hacia el técnico Eduardo Berizzo y el bajo nivel del astro colombiano James Rodríguez, el cuadro guanajuatense cayó 2-0 ante Bravos de Juárez en el estadio Olímpico de la ciudad fronteriza y sumó su cuarta fecha sin victoria en el inicio de la jornada 11. Horas más tarde, en el estadio Cuauhtémoc, el juego entre Puebla y Guadalajara fue reprogramado para disputarse hoy a las 17 horas, debido a una tormenta eléctrica que inundó gran parte de la cancha.
Un gol desde el manchón de penalti de Óscar Estupiñán (43) y un tanto de José Luis Rodríguez (62), con un remate de palomita luego de un rebote el poste, dieron a Juárez su segundo triunfo de forma consecutiva, con lo que alcanzaron el sexto lugar de la tabla general con 18 puntos.
El zaguero central Stiven Barreiro, de los Esmeraldas, fue expulsado por acumular dos tarjetas amarillas. La Fiera, con 12 unidades, quedo rezagado en el décimo lugar.
En Puebla, luego de hora y media de retraso y discusión entre los comisarios de la liga, el partido entre la Franja y el Rebaño, programado a las 21 horas, fue reagendado para hoy a las 17 horas por recomendación de Protección Civil al presentarse “una causa de fuerza mayor”, luego de la intensa lluvia.
En tanto, la mexicana Jacqueline Ovalle consiguió su primera anotación en la máxima división del futbol profesional femenino en Estados Unidos, en la victoria del Orlando Pride 2-1 ante el San Diego Wave.