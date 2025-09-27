De La Redacción

Periódico La Jornada

Sábado 27 de septiembre de 2025, p. a31

El León olvidó su filosofía ganadora. Entre una ola de críticas hacia el técnico Eduardo Berizzo y el bajo nivel del astro colombiano James Rodríguez, el cuadro guanajuatense cayó 2-0 ante Bravos de Juárez en el estadio Olímpico de la ciudad fronteriza y sumó su cuarta fecha sin victoria en el inicio de la jornada 11. Horas más tarde, en el estadio Cuauhtémoc, el juego entre Puebla y Guadalajara fue reprogramado para disputarse hoy a las 17 horas, debido a una tormenta eléctrica que inundó gran parte de la cancha.

Un gol desde el manchón de penalti de Óscar Estupiñán (43) y un tanto de José Luis Rodríguez (62), con un remate de palomita luego de un rebote el poste, dieron a Juárez su segundo triunfo de forma consecutiva, con lo que alcanzaron el sexto lugar de la tabla general con 18 puntos.