Deportes
Ver día anteriorSábado 27 de septiembre de 2025Ediciones anteriores
Inicio
Editorial
El Correo Ilustrado
Opinión
Política
Economía
Mundo
Estados
Capital
Sociedad y Justicia
Cultura
Ciencias
Espectáculos
Deportes
Cartones
Servicio Sindicado RSS
Noticias de hoyEspecialesMultimediaServiciosContacto
Ediciones anteriores×
Portada de 2025/09/27. Seleccione para ir a esta edición.
Saltar a la fecha de hoy.
Dixio
Usted está aquí:Inicio/Deportes/Bravos vence a León; reprograman Chivas contra Puebla por lluvia/
 
Al cierre
Bravos vence a León; reprograman Chivas contra Puebla por lluvia
Foto
▲ José Luis Rodríguez (centro) anotó el 2-0 para Juárez.Foto tomada de @fcjuarezoficial
 
Periódico La Jornada
Sábado 27 de septiembre de 2025, p. a31

El León olvidó su filosofía ganadora. Entre una ola de críticas hacia el técnico Eduardo Berizzo y el bajo nivel del astro colombiano James Rodríguez, el cuadro guanajuatense cayó 2-0 ante Bravos de Juárez en el estadio Olímpico de la ciudad fronteriza y sumó su cuarta fecha sin victoria en el inicio de la jornada 11. Horas más tarde, en el estadio Cuauhtémoc, el juego entre Puebla y Guadalajara fue reprogramado para disputarse hoy a las 17 horas, debido a una tormenta eléctrica que inundó gran parte de la cancha.

Un gol desde el manchón de penalti de Óscar Estupiñán (43) y un tanto de José Luis Rodríguez (62), con un remate de palomita luego de un rebote el poste, dieron a Juárez su segundo triunfo de forma consecutiva, con lo que alcanzaron el sexto lugar de la tabla general con 18 puntos.

El zaguero central Stiven Barreiro, de los Esmeraldas, fue expulsado por acumular dos tarjetas amarillas. La Fiera, con 12 unidades, quedo rezagado en el décimo lugar.

En Puebla, luego de hora y media de retraso y discusión entre los comisarios de la liga, el partido entre la Franja y el Rebaño, programado a las 21 horas, fue reagendado para hoy a las 17 horas por recomendación de Protección Civil al presentarse “una causa de fuerza mayor”, luego de la intensa lluvia.

En tanto, la mexicana Jacqueline Ovalle consiguió su primera anotación en la máxima división del futbol profesional femenino en Estados Unidos, en la victoria del Orlando Pride 2-1 ante el San Diego Wave.

 

Subir al inicio del texto