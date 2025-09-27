Afp

Nueva York., La NFL anunció ayer que celebrará un partido de la temporada regular de 2026 en el icónico estadio Maracaná de Río de Janeiro.

El acuerdo entre la competición deportiva más poderosa de Estados Unidos y las autoridades de Río contempla la celebración de tres partidos de fase regular durante los próximos cinco años en la ciudad carioca.

La NFL ya ha celebrado dos juegos en Sao Paulo. El más reciente de ellos ocurrió el pasado 5 de septiembre entre los Jefes de Kansas City y los Cargadores de Los Ángeles, frente a 47 mil 627 aficionados.

“Construyendo sobre el éxito de los partidos en Sao Paulo, no podríamos estar más emocionados de jugar en una de las ciudades más icónicas del mundo: Río de Janeiro”, dijo el comisionado de la NFL, Roger Goodell, en un comunicado.

“Esperamos trabajar estrechamente con nuestros socios de la ciudad, junto con el histórico estadio Maracaná, para profundizar nuestros vínculos con las decenas de millones de fanáticos en Brasil y en toda América del Sur”, agregó el dirigente, quien estima tener unos 36 millones de aficionados en el gigante sudamericano.