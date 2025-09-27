Afp

Periódico La Jornada

Sábado 27 de septiembre de 2025, p. a11

Farmingdale. El equipo de Europa tomó el mando de la Copa Ryder de golf frente al de Estados Unidos, ayer en la primera jornada celebrada en Nueva York, donde el presidente Donald Trump fue recibido con una mezcla de vítores y abucheos.

El mandatario trató de reactivar a un equipo estadunidense en problemas tras verse 3-1 abajo en la sesión matinal en el campo de Bethpage Black, en Farmingdale.

“Al enterarme de la situación, dije: ‘subámonos al avión. Tenemos que volar y ayudarlos’”, declaró Trump a periodistas antes de abordar el vuelo.

Junto con su nieta, Kai Trump, el presidente se sentó en un área protegida por un cristal blindado, pero también descendió al césped para saludar a figuras del equipo local, como el capitán Keegan Bradley, además caminó con una de las estrellas del combinado, Bryson DeChambeau, en el primer tee.

Su presencia motivó un refuerzo de las medidas de seguridad en el Bethpage Black, cuyos 18 hoyos se extienden a lo largo de 6.8 kilómetros.

Otras personalidades, como la leyenda de la NBA Michael Jordan, acudieron también a la inauguración de la edición 45 de este emblemático torneo bienal.

La presencia de las celebridades y el ruidoso aliento de los aficionados no fue suficiente para evitar un fulgurante arranque del equipo visitante, que defiende el título logrado en 2023 en Roma.