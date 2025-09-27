Sábado 27 de septiembre de 2025, p. a11
Farmingdale. El equipo de Europa tomó el mando de la Copa Ryder de golf frente al de Estados Unidos, ayer en la primera jornada celebrada en Nueva York, donde el presidente Donald Trump fue recibido con una mezcla de vítores y abucheos.
El mandatario trató de reactivar a un equipo estadunidense en problemas tras verse 3-1 abajo en la sesión matinal en el campo de Bethpage Black, en Farmingdale.
“Al enterarme de la situación, dije: ‘subámonos al avión. Tenemos que volar y ayudarlos’”, declaró Trump a periodistas antes de abordar el vuelo.
Junto con su nieta, Kai Trump, el presidente se sentó en un área protegida por un cristal blindado, pero también descendió al césped para saludar a figuras del equipo local, como el capitán Keegan Bradley, además caminó con una de las estrellas del combinado, Bryson DeChambeau, en el primer tee.
Su presencia motivó un refuerzo de las medidas de seguridad en el Bethpage Black, cuyos 18 hoyos se extienden a lo largo de 6.8 kilómetros.
Otras personalidades, como la leyenda de la NBA Michael Jordan, acudieron también a la inauguración de la edición 45 de este emblemático torneo bienal.
La presencia de las celebridades y el ruidoso aliento de los aficionados no fue suficiente para evitar un fulgurante arranque del equipo visitante, que defiende el título logrado en 2023 en Roma.
A media jornada, el propio capitán Bradley dijo que con la llegada de Trump “las cosas van a cambiar”, pero el presidente no fue el revulsivo que esperaban.
Bradley ni siquiera pudo contar con el estelar Scottie Scheffler, el número uno mundial, quien cayó en sus dos juegos del día.
En cambio, el español Jon Rahm, figura europea, salió airoso de sus dos duelos frente a poderosos rivales.
Junto con el inglés Tyrrell Ha-tton, Rahm superó a DeChambeau y Justin Thomas por 4-3 en la sesión matinal, que los europeos dominaron por 3-1 en el formato de foursomes (rondas de tiros alternados).
En la función vespertina, jugada en four-ball (mejor bola), Rahm y el austriaco Sepp Straka batieron por 3-2 a Scheffler y J.J. Spaun, los campeones de tres de los cuatro Grand Slams de este año.
Los locales Sam Burns y Patrick Cantlay empataron con los europeos Shane Lowry y Rory McIlroy en el cierre del programa.
Como vigente campeón, al equipo europeo le basta con sumar 14 de los 28 puntos en juego para retener el trofeo el domingo, mientras los estadunidenses tienen que llegar a 14.5.
Los locales lideran la rivalidad histórica con un balance de 27 victorias contra 15 derrotas, con dos empates, pero Europa lidera por 12-9, con una igualdad, desde que su equipo se expandió más allá de Reino Unido e Irlanda en 1979.