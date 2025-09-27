Erendira Palma Hernández

Sábado 27 de septiembre de 2025

Después de ascender por invitación a la Liga de Expansión, la dueña del club Irapuato, Selomith Ramírez, reconoció que se han enfrentado a situaciones complejas para consolidar el proyecto enfocado en recuperar la jerarquía de uno de los equipos de mayor tradición, uno de esos contratiempos es no poder utilizar el estadio Sergio León Chávez para sus filia-les debido a una negativa de los dueños del recinto.

“A lo mejor, las personas que están leyendo el contrato ni siquiera lo tienen a la mano o no lo están leyendo de forma correcta. Fue un contrato formulado por los dueños. Nosotros sólo tuvimos que firmar. Ahorita sólo estamos a la espera de la respuesta de la alcaldesa”, señaló Ramírez.

Para hacer uso del estadio, el club Irapuato firmó un contrato tripartita con el municipio de la localidad y el club Deportivo Irapuato AC, liderado por Juan Manuel Albo. De acuerdo con Ramírez, el convenio permitía que tanto el equipo mayor –el cual es parte de la Liga de Expansión– como sus filiales podrían disputar sus partidos oficiales en el recinto.

Sin embargo, un día antes de que disputaran la primera jornada de la temporada de la Tercera División, donde juega La Trinquita, se les informó que no podrían hacer uso del inmueble. Debido a la premura, el encuentro contra Necaxa fue reprogramado.