Periódico La Jornada

Sábado 27 de septiembre de 2025, p. a10

Estambul. Turquía se convirtió en el primer miembro de la UEFA en pedir públicamente que Israel sea suspendido del futbol, calificando la situación en Gaza de “inhumana e inaceptable”.

La carta del presidente de la Federación Turca de Futbol, Ibrahim Haciosmanoglu, dirigida a líderes internacionales, trascendió justo cuando el ente rector de este deporte en el continente europeo avanza hacia una votación para suspender a Israel, cuya selección varonil se encuentra en medio de las eliminatorias para la Copa Mundial 2026.

“Es hora de que la FIFA y la UEFA actúen”, escribió Haciosmanoglu en el documento citado por la agencia de noticias Anadolu. “A pesar de presentarse como defensores de los valores cívicos y la paz, el mundo deportivo y las instituciones de futbol han permanecido en silencio durante demasiado tiempo”.

Haciosmanoglu no forma parte del comité ejecutivo de 20 miembros de la UEFA, que se espera tenga una mayoría para excluir a Israel si se convoca una votación. El comité incluye a Moshe Zuares, líder del balompié israelí que fue elegido en abril.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, está estrechamente alineado con Estados Unidos, coanfitrión del Mundial 2026, y con el presidente Donald Trump, por lo que se considera poco probable que apoye una medida contra Israel.

El Departamento de Estado de Estados Unidos dijo el jueves que trabajará para detener cualquier esfuerzo que busque vetar la presencia de Israel en el Mundial. Infantino presidirá una reunión del Consejo de la FIFA el próximo jueves en Zúrich.

Noruega recibirá a Israel por las eliminatorias el 11 de octubre en Oslo e Italia jugará contra los israelíes en Udine, tres días después. La federación noruega ha prometido donar sus ganancias por la venta de entradas a Médicos Sin Fronteras para el trabajo humanitario en Gaza.