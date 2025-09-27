▲ El medioampista de las Águilas reconoció que aún tiene molestias por una lesión en la rodilla. Foto @alvarofidalgo

Erendira Palma Hernández

Periódico La Jornada

Sábado 27 de septiembre de 2025, p. a10

Para Álvaro Fidalgo el sabor de un clásico conlleva mucho más que obtener tres puntos, pues en la cancha está “el honor” del propio equipo y la intensidad aumenta cuando se trata del duelo entre América y Pumas, encuentro en el que los aficionados de ambos planteles suelen dejarse llevar por la euforia, así como por la imprudencia que deriva en violencia.

Consciente de la intensidad de este duelo, Fidalgo lanzó un llamado a los seguidores de ambos clubes: “que disfruten el futbol como es, que vayan, canten, celebren los goles y dejen pasar lo que sucede en la cancha, sólo queremos darles alegrías, terminar el partido, disfrutar con nuestra familia, sabiendo que la gente volverá el lunes feliz al trabajo”.

El llamado clásico capitalino se ha caracterizado por ser uno de los encuentros más mediáticos de la Liga Mx al enfrentarse dos planteles con ideologías distintas. Mientras las Águilas suelen recurrir a estrellas internacionales, los Pumas por décadas forjaron su esencia respaldados en la cantera.

Sin embargo, la rivalidad deportiva se ha transformado en varias ocasiones en episodios de violencia entre los aficionados de ambos conjuntos. Tan sólo en la más reciente edición de este encuentro, en febrero, fueron detenidas ocho personas involucradas en actos de agresión en el estadio Olímpico Universitario.

Ese historial ha provocado que las autoridades de la Ciudad de México consideren este partido como de alto riesgo, por lo que ahora desplegará más de mil 800 elementos de seguridad en las inmediaciones del estadio Ciudad de los Deportes.

En lo deportivo, Fidalgo dijo que el plantel americanista entiende la relevancia del encuentro contra Pumas, al cual consideró que está a la par del clásico nacional ante Chivas y que tiene mayor relevancia que el clásico joven frente a Cruz Azul.

“Según me contaron, hace años este partido era una locura. Cuando llegué los duelos más importantes era ante Chivas y Pumas, después en los dos últimos años la rivalidad ha crecido contra Cruz Azul”, agregó.