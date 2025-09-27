Pide mesura a las aficiones
Sábado 27 de septiembre de 2025, p. a10
Para Álvaro Fidalgo el sabor de un clásico conlleva mucho más que obtener tres puntos, pues en la cancha está “el honor” del propio equipo y la intensidad aumenta cuando se trata del duelo entre América y Pumas, encuentro en el que los aficionados de ambos planteles suelen dejarse llevar por la euforia, así como por la imprudencia que deriva en violencia.
Consciente de la intensidad de este duelo, Fidalgo lanzó un llamado a los seguidores de ambos clubes: “que disfruten el futbol como es, que vayan, canten, celebren los goles y dejen pasar lo que sucede en la cancha, sólo queremos darles alegrías, terminar el partido, disfrutar con nuestra familia, sabiendo que la gente volverá el lunes feliz al trabajo”.
El llamado clásico capitalino se ha caracterizado por ser uno de los encuentros más mediáticos de la Liga Mx al enfrentarse dos planteles con ideologías distintas. Mientras las Águilas suelen recurrir a estrellas internacionales, los Pumas por décadas forjaron su esencia respaldados en la cantera.
Sin embargo, la rivalidad deportiva se ha transformado en varias ocasiones en episodios de violencia entre los aficionados de ambos conjuntos. Tan sólo en la más reciente edición de este encuentro, en febrero, fueron detenidas ocho personas involucradas en actos de agresión en el estadio Olímpico Universitario.
Ese historial ha provocado que las autoridades de la Ciudad de México consideren este partido como de alto riesgo, por lo que ahora desplegará más de mil 800 elementos de seguridad en las inmediaciones del estadio Ciudad de los Deportes.
En lo deportivo, Fidalgo dijo que el plantel americanista entiende la relevancia del encuentro contra Pumas, al cual consideró que está a la par del clásico nacional ante Chivas y que tiene mayor relevancia que el clásico joven frente a Cruz Azul.
“Según me contaron, hace años este partido era una locura. Cuando llegué los duelos más importantes era ante Chivas y Pumas, después en los dos últimos años la rivalidad ha crecido contra Cruz Azul”, agregó.
Duelos intensos
“Un clásico nunca es un partido más, se juega mucho. Entra en juego la camiseta, las aficiones, uno nunca quiere perder ante un eter-no rival. El factor emocional y anímico hacen que estos partidos sean muy intensos”, apuntó.
Si bien las Águilas llegan en una mejor posición en la tabla al ubicarse en el cuarto peldaño con 21 unidades, en las jornadas recientes no han mostrado su mejor desempe-ño, pues hace 15 días perdieron ante el Guadalajara, después empataron con Monterrey y apenas se rencontraron con la victoria al superar a San Luis. El resulta-do frente a los universitarios será trascendental para entrar en la pelea por el liderato que ostenta Cruz Azul con 24 unidades.
Sin embargo, para esta fecha el técnico André Jardine tendrá que lidiar con las bajas del capitán Henry Martín, Jonathan dos Santos y Dagoberto Espinoza, al tiempo que Rodrigo Aguirre está en duda. Incluso, el propio Fidalgo reconoció que no se encuentra al cien por ciento tras sufrir molestias por una lesión en una rodilla.
“Por eso hay una buena planificación, para tener variantes. Obviamente hay bajas difíciles de suplir como perder a La Bomba –Henry Martín–, no tenerlo todos los partidos es una putada porque es el líder. Daguito (Dagoberto Espinoza) venía volando, pero tiene un físico de élite y se recuperará. Quienes estamos tenemos una gran obligación y sabemos lo que nos jugamos”, señaló.
De lado de Pumas, la situación también es compleja, pues vienen de una derrota frente a Bravos de Ciudad Juárez y apenas se ubican en la novena posición después de haber obtenido tres victorias en lo que va de esta campaña.