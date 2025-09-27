Erendira Palma Hernández

Periódico La Jornada

Sábado 27 de septiembre de 2025, p. 9

Roberto Ruano, secretario de la Asociación Mexicana de Titulares de Palcos y Plateas, indicó que si bien uno de los dueños de estos espacios del estadio Azteca (ahora llamado Banorte) presentó una denuncia ante la Procuraduría General de la Justicia de la Ciudad de México en contra del supuesto nuevo reglamento del inmueble, la organización que preside no tiene relación con este caso. No obstante, aceptó que hay puntos del convenio con los administradores del recinto en los que están inconformes pese a haber llegado a un acuerdo para el Mundial 2026.

“Nos enteramos por un medio de comunicación que un palcohabiente, no afiliado a la asociación y de quien desconocemos su nombre, presentó una denuncia y estaremos al tanto del caso, pues al final nos afecta o beneficia a todos”, dijo a La Jornada.

La asociación llegó a un acuerdo el 6 de septiembre con Grupo Ollamani, dueño del Azteca, para que se respetara durante el Mundial 2026 el contrato que firmaron en 1966 para hacer uso de estos espacios por 99 años sin un costo extra.

El recinto informó cuatro días después que los palcohabien-tes deberán realizar un registro vía Internet, que cerró ayer, para garantizar el acceso al inmueble en la Copa del Mundo.

El portal ESPN publicó que un palcohabiente había interpuesto una denuncia el 17 de septiembre al señalar que el nuevo contrato “viola sus derechos” debido a que durante el Mundial tendrán una limitante en las personas que entren y no podrán ingresar alimentos a los palcos y plateas, lo cual los obliga a consumir los productos del recinto con costos que alcanzan los 10 mil 500 dólares, además de que deben hacer un preregistro.

“Nosotros no hemos presentado ningún recurso. El registro va bien, es sólo para ver que los nombres y títulos están en orden. El único tema que vamos a estudiar es que nos obligan a firmar una hoja en donde dice que estamos de acuerdo con el nuevo reglamento, mismo que no nos lo presentaron. Viene un enlace de una página web y al ingresar aparece que la página no está disponible”, señaló Ruano a esta casa editorial.