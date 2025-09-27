▲ Luego de quedar fuera de la edición pasada y tampoco acudir a los Juegos Olímpicos de París 2024, el representativo nacional busca recuperar su prestigio en la categoría. Gilberto Mora, mediocampista de Tijuana, es la figura más destacada de este Tricolor, luego de debutar también en el equipo mayor. Foto Afp

Joshua Reyes Sámano

Periódico La Jornada

Sábado 27 de septiembre de 2025, p. 9

Las actuaciones de la selección mexicana de futbol en catego-rías menores han dejado en déca-das recientes los recuerdos más gratos para la afición: dos campeonatos del mundo Sub-17 (2005 y 2011), así como una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 con la Sub-23 y un bronce en Tokio 2020. Esa inercia positiva se vio frenada hace tres años, al quedar fuera del Mundial Sub-20 y de París 2024, lo que representó uno de los mayores fracasos en la historia del Tricolor.

México regresa al Mundial Sub-20, que se disputará a partir de hoy en Chile, tras ser eliminado en fase de grupos en la edición de 2019, que se jugó en Polonia, con la encomienda de volver a ser protagonista en la categoría. Este domingo se medirá ante Brasil en su debut en el estadio Nacional Julio Martínez Prádanos.

“Competir siempre en este torneo es importante. Después del osotote que tuvimos en el proceso pasado, el cual nos dejó fuera del Mundial y de los Juegos Olímpicos, era crucial retomar la participación de la selección en el certamen. En nuestros tiempos el mejor desempeño era estar en los cuatro primeros lugares, pues al llegar a esa instancia tienes muchas posibilidades de ser campeón. En esta generación hay mucho talento, con varios futbolistas en Primera División, aunque con un grupo complicado con Brasil, España y Marruecos”, explicó Raúl Potro Gutiérrez, técnico campeón del mundo con la Sub-17 en 2011.

Entre los nombres elegidos por el estratega Eduardo Arce que participarán en la justa destacan: Elías Montiel (Pachuca), Amaury Morales (Cruz Azul), Obed Vargas (Seattle Sounders) y Gilberto Mora (Tijuana).

Ese mismo año que se coronó Gutiérrez con los jóvenes de 17 años en la cancha del estadio Azteca ante Uruguay, la Sub-20 hizo historia al finalizar en tercera posición en la justa que se disputó en Colombia al imponerse 3-1 a Francia. Un año después, en Wembley y de la mano de Oribe Peralta, el Tri logró su primera presea dorada para el futbol en unos Juegos Olímpicos.

“Fue un duro golpe no asistir a la justa anterior, la preparación fue inadecuada, el entrenador fue inadecuado y los resultados ahí estuvieron. Eso afectó a todos los procesos que estaban incluidos en esa categoría; ahora que se regresa al Mundial esperemos que le vaya bien a México. Mora es el más adelantado para meterse a la Copa del Mundo de 2026 con Javier Aguirre, le va a venir muy bien este torneo, al ser de los más chicos de la categoría, lo hará crecer y madurar más, pues se va a medir contra equipos de élite como Brasil y España”, agregó.