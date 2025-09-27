▲ La exposición permanecerá abierta al público a partir de hoy y hasta el 16 de noviembre en el Salón de la Plástica Mexicana. Aquí, la pieza Espejo, que forma parte de la serie de dibujos In(…)sectas (2024-2025), con la que rindió homenaje al escritor Franz Kafka en su centenario luctuoso. Foto cortesía de la artista

Eder Torres

Periódico La Jornada

Sábado 27 de septiembre de 2025, p. 4

El arte siempre tiene un sentido social, aunque no sea su principal propósito, ya que “es un reflejo de nuestro tiempo, de nuestras vivencias, de lo que vemos”, señaló la artista Elsa Madrigal Bulnes, quien hoy inaugura su exposición Muchedumbres y otras plagas, en el Salón de la Plástica Mexicana.

La muestra reúne 18 libros-objetos, 40 grabados, dos series de dibujos y material audiovisual creados por la también diseñadora. Su propósito es retratar no sólo el pulso cotidiano del Centro Histórico de la capital, sino escenas reconocibles en cualquier parte del país y del mundo, con la intención de que el público “se identifique con los personajes con los que se va a topar”.

Explicó que “todos hemos caminado por la Ciudad de México o por algunas calles de otras ciudades, pero siempre hemos sido partícipes, somos transeúntes de esta gran aglomeración de gente”.

Madrigal especificó que su obra busca también mostrar otro tipo de experiencias; por ejemplo, unos grabados en homenaje a José Guadalupe Posada en los que retrata el México actual.

“Son imágenes muy fuertes; una se llama Lo cotidiano, y ves los pies de personas caminando entre cráneos. Hay otro, Colgados en el puente, que tiene mucho que ver con lo que vemos en los periódicos. También está Tzompantli de los 60 mil muertos, que realicé cuando terminó el sexenio de Felipe Calderón.”

A través de esta muestra, que evidencia también la violencia intrafamiliar, la artista espera que su público reflexione acerca de cómo estas imágenes tan fuertes “se nos hacen tan comunes que nos volvemos insensibles”.