Periódico La Jornada

Sábado 27 de septiembre de 2025, p. 3

Con el fin de recaudar fondos para el Fideicomiso para la Salud de los Niños Indígenas de México (Fideo), que desde hace 35 años trabaja para apoyar a familias de la organización civil de las Abejas de Acteal y comunidades autónomas de Magdalena Aldama, así como a personas desplazadas por la violencia en esa región de Chiapas, la actriz Ofelia Medina y la cantante Cecilia Toussaint presentarán hoy el espectáculo Homenaje delirante a Sor Juana Inés de la Cruz, Rosario Castellanos y Frida Kahlo. Además, se podrá adquirir obra de arte donada al Fideo por artistas y artesanos. La cita es a las 18:30 horas en Casa Pedregal. El donativo por persona es de 2 mil pesos. Información y reservaciones: [email protected]. En la imagen, una obra donada por Carmen Parra para su venta