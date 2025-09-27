▲ El coreógrafo belga y su compañía Última Vez son reconocidos internacionalmente por sus montajes radicales y apasionante estética. Foto Danny Willems

Fabiola Palapa Quijas

Periódico La Jornada

Sábado 27 de septiembre de 2025, p. 3

Un caos entretenido, conmovedor y virtuosamente bailado es Void, del coreógrafo belga Wim Vandekeybus y su compañía Última Vez, reconocida internacionalmente por su radical y apasionante estética que involucra danza y el teatro.

La pieza se estrenará los días 29 y 30 de septiembre en el teatro Julio Castillo. En Void personajes marginados viven en su propio mundo, se alejan de las normas sociales y toman el escenario para mostrarse sin ataduras, para ser sólo ellos con sus pensamientos y experiencias.

En entrevista con La Jornada, Wim Vandekeybus comentó: “la obra en un principio sería algo basado sobre el instinto que hemos perdido, el instinto de sobrevivir y de reaccionar”, pero al final es sobre que el cuerpo no recuerda.

Agregó que en sus creaciones siempre “hay algo intenso que toma un riesgo y busca la anormalidad, pero que pueda tocar al público con eso que sucede en el escenario”.

Vandekeybus, con más de 46 obras en las que explora la intensidad del movimiento, muestra a través de sus personajes en escena las etiquetas de normal o anormal para generar empatía o reconocer algo en los bailarines.

“Se han impuesto normas en la vida social para crear caos, pero están limitando la libertad y lo que antes era normal. Void es casi un homenaje a la libertad de pensar como quieres, a la individualidad de personas a las que muchas veces vimos anormales y ante las que fuimos indiferentes.

“En el teatro podemos reír con estas situaciones, y ser empáticos. Vivimos en un mundo en el que la persona que emigra es diferente.”

Más preguntas que respuestas

La obra de Vandekeybus no busca ser un reflejo literal de la realidad, sino una invitación a que el público conecte con su imaginación y reconozca la universalidad de lo anormal. Cada personaje de Void ofrece una perspectiva única, desafiando las nociones de normalidad impuestas por la sociedad.