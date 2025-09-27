▲ La divulgadora científica Martha, Duhne Backhauss fue reconocida por sus tres décadas como escritora y guionista de programas de ciencia. Foto Jorge Ángel Pablo

Eirinet Gómez

Periódico La Jornada

Sábado 27 de septiembre de 2025, p. 5

“El cambio climático es el mayor desafío de la divulgación científica”, consideró Martha DuhneBackhauss, reconocida por sus tres décadas como escritora y guionista de programas de ciencia. “Estamos en un momento crítico, donde el reto es sobrevivir como especie, y nuestro deber es transmitir ese mensaje desde la esperanza”, agregó.

La escritora fue homenajeada en el contexto de la décima Muestra Nacional de Imágenes Científicas (Munic) 2025, en un acto que reunió a familiares, colegas y alumnos en el auditorio de la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas (ENAC), de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

En su intervención, destacó que la divulgación científica adquiere una relevancia decisiva en momentos de crisis. Como ejemplo, mencionó la llegada del sida en la década de los años 80, los primeros casos de influenza A H1N1 en 2009, y de manera más reciente el covid-19.

“En cada una de estas crisis hay una labor muy fuerte de los divulgadores de escribir y hablar para explicar qué son estas enfermedades, cómo se comportan estos virus, cómo se transmiten, si se contagian o no de la mamá al bebé, y cómo se previenen”, mencionó.

En el contexto actual, donde predominan las noticias falsas en Internet y los políticos desinforman, planteó que los comunicadores de la ciencia tienen el reto de abordar la deforestación, la extinción de especies, los problemas para alimentar a 8 mil millones de personas, la generación de energía, o la contaminación producida por la moda rápida.

Duhne Backhauss recordó que hace varios años, unos militares que iban en sus aviones vieron que algo se movía en el cielo y no sabían qué era. Decidieron comunicarse con Jaime Maussan, y él les dijo que se trataba de extraterrestres y que las naves estaban hechas de material orgánico.

Cuando los periodistas consultaron con los científicos, éstos proponían que podría tratarse de un efecto del calor, quizás de aves migratorias, pero sobre todo, sugirieron analizar la evidencia y esperar antes de hacer cualquier afirmación. Al final los comunicadores se retiraron con la impresión de que Maussan era quien tenía la mayor información.

“Cuando terminó, pensé: es difícil que la gente entienda. Las personas sin conocimiento científico tienden a decir que hay un fantasma sentado ahí, y que lo están viendo. La ciencia no funciona así, tiene que medir, hacer pruebas, reunir evidencia para dar una respuesta.”

Como editora de revistas como Ecosur y ¿Cómo ves?, estimó que la divulgación científica es clave en la formación ciudadana, ya que puede ayudar a enfrentar problemas cómo las desigualdades de género, la discriminación a los migrantes, y el cuidado del medio ambiente.