Sábado 27 de septiembre de 2025, p. 30

Seis personas, dos de ellas policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y una mujer, fueron detenidas tras perpetrar un secuestro exprés en calles de la colonia Narvarte, alcaldía Benito Juárez.

Para enganchar a las víctimas, el grupo delictivo usaba la aplicación Tinder, que es utilizada por las personas para acordar citas.

La Fiscalía General de Justicia informó que ejecutó las seis órdenes de aprehensión contra los involucrados, que operaban en pandilla, entre los que se encontraban los dos uniformados capitalinos.

De acuerdo con la carpeta de investigación, su forma de actuar consistía en concertar citas por esa red social, ante lo cual una mujer contactó a un hombre y acordaron encontrarse.

La víctima fue con ella a un bar de la colonia Narvarte, donde estuvieron un rato y luego se dirigieron a un hotel.

Al salir, el hombre fue interceptado por dos policías que se encontraban con un par de sujetos, los cuales dijeron ser familiares de la mujer.