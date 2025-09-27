Elba Mónica Bravo

Sábado 27 de septiembre de 2025, p. 30

El Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación (Copred) y la Secretaría de las Mujeres en la Ciudad de México condenaron las agresiones físicas y verbales que perpetraron mujeres contra un par de policías en dos hechos distintos.

El Copred considera que los hechos ocurridos el miércoles y jueves de esta semana en calles de la colonia Miravalle, alcaldía Benito Juárez, y en la estación Zócalo de la línea 2 del Metro, “no sólo representan una falta de respeto a la autoridad legítima, sino que cuando están motivados por perjuicios o estereotipos constituyen actos de discriminación”.

Reprochó que los uniformados fueran agredidos “mientras cumplían con su deber”, al señalar que “la violencia basada en clasismo, racismo u otros motivos discriminatorios no tiene cabida en una sociedad democrática”.

Personal del Copred tuvo comunicación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), con lo que se prevé que en los siguientes días los efectivos policiacos presenten quejas contra las mujeres, quienes agredieron física y verbalmente a los uniformados.

El organismo, que en semanas recientes recibió las quejas de dos agentes agredidos por dos mujeres –una conocida como “lady racista”, así como una joven que realizó expresiones gordofóbicas–, refrendó que “toda persona, independientemente de su profesión o cargo, tiene derechos a ser tratada con dignidad”.