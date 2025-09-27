De La Redacción

Periódico La Jornada

Sábado 27 de septiembre de 2025, p. 29

El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (InfoCDMX) ordenó a la Secretaría de Cultura del gobierno capitalino entregar datos clasificados que son considerados confidenciales relacionados con el programa de Talleres de Artes y Oficios para el Bienestar.

En sesión ordinaria del pleno, se advirtió además de que no se encontraron resúmenes ni reportes de actividades de personas beneficiadas, así como omisiones en la entrega de información por parte de servidores públicos.

En el proyecto que presentó la ponencia de la comisionada María del Carmen Nava Polina, se ordenó a la dependencia modificar su respuesta a una solicitud de información en la que requirió el padrón de beneficiarios, los currículums y reportes de actividades de dicho programa correspondientes a 2021.

En el recurso de revisión de la parte demandante se detectó que la Secretaría de Cultura clasificó como confidencial parte de la información y no proporcionó un acceso adecuado a los datos solicitados.

De la revisión del vínculo electrónico para consultar el padrón de beneficiarios de la institución se advirtió que si bien funciona “no cuenta con los currículums ni los reportes de actividades de las personas beneficiarias correspondientes a 2021. Esta información no fue proporcionada debido a la falta de entrega de un disco duro por parte del entonces director de Vinculación Cultural, hecho que actualmente se investiga mediante un procedimiento administrativo”.