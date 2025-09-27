▲ El alimento básico de nuestro país será ofrecido en diversas presentaciones, sin faltar los clásicos elotes con harta mayonesa. Foto Germán Canseco

Sandra Hernández García

Periódico La Jornada

Sábado 27 de septiembre de 2025, p. 29

La Feria del Maíz, ubicada en el Monumento a la Revolución, estará abierta al público este fin de semana, donde más de 220 productores ofrecerán alimentos y bebidas derivados de este grano básico, como tamales, esquites, tortillas, pan y cerveza, entre otros artículos.

En el evento podrán degustarse güisqui de maíz, pinole, tlacoyos, dulces y variedades de postres. Además, se ofrecerán productos como chocolate, café, mermeladas y licores, todo por parte de trabajadores agrícolas de la Ciudad de México y Tlaxcala.

También habrá un museo al aire libre en el que se mostrará el proceso de cultivo de las especies de maíz cultivado en la zona de conservación de la capital, desde el tratamiento de granos y plantas hasta la producción de alimentos y los procesos culturales que se derivan de su cultivo.

Al participar en la inauguración, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, indicó que es fundamental “ruralizar” a la Ciudad de México, pues resaltó que 60 por ciento del territorio capitalino es suelo de conservación, por lo que dijo: “llegó la hora de hacer justicia a la población campesina”, de ahí que se comprometió a realizar ferias con productos del campo en el Monumento a la Revolución todos los fines de semana, principalmente de maíz y sus derivados.