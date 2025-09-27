Vecinos critican operativo
Rechazan acusaciones de mala administración // Ahora estará abierto todo el día: alcaldía
Sábado 27 de septiembre de 2025, p. 29
Vecinos de la alcaldía Álvaro Obregón criticaron el operativo que realizó el gobierno de la demarcación el pasado martes para tomar el control del Parque Ecológico Colina de Sur, mediante un “uso excesivo” de la fuerza pública.
Las autoridades de esa jurisdicción justificaron dicho actuar al señalar que había prácticas irregulares, como el cobro indebido por el uso de áreas, así como restricciones en el acceso libre al parque, que está ubicado en calzada de Los Corceles, colonia Colinas del Sur, con una superficie de 28 mil 821 metros cuadrados.
En un escrito con más de 170 firmas autógrafas y 80 digitales, los inconformes señalaron que se violentó la administración vecinal del espacio, “que desde hace 13 años ha preservado la flora y fauna nativa, ha mantenido en buen estado las instalaciones y garantizado el derecho al acceso de la comunidad a la única área verde de la colonia”.
Los horarios eran por seguridad: quejosos
En entrevista, los residentes rechazaron los señalamientos de cobros indebidos por uso de instalaciones, como los sanitarios, y si bien admitieron que la puerta de acceso se abre a las 7:30 de la mañana, se cierra al mediodía y los domingos se mantiene cerrado, explicaron que es para evitar que el lugar vuelva a ser vandalizado y utilizado por personas que ingresaban para consumir drogas, además de que se hace por seguridad de la comunidad, pues hay una secundaria enfrente.
Explicaron que la alcaldía sólo exhibió una orden de revisión para corroborar el correcto uso de las instalaciones, “no para tomar posesión de las mismas. Fuimos nosotros, vecinos y vecinas de Colinas del Sur, quienes transformamos un espacio inseguro y apto para el vandalismo a uno que nos enorgullece”, y lamentaron que del desamparo de gobiernos anteriores ahora enfrenten la violencia de la actual administración.
Al respecto, la alcaldía Álvaro Obregón informó que además de cobros por el uso de sanitarios, el parque se rentaba para fiestas y había quejas de vecinos porque el lugar permanece cerrado la mayor parte del día.
Agregó que el inmueble pertenece al Gobierno de la Ciudad de México y por determinación del Comité de Patrimonio Inmobiliario la demarcación tiene a cargo su custodia, además de que con esta recuperación el acceso se mantendrá de manera gratuita, con vigilancia policiaca las 24 horas del día y un adecuado mantenimiento de las instalaciones y áreas verdes.