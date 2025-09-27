Ángel Bolaños Sánchez

Periódico La Jornada

Sábado 27 de septiembre de 2025, p. 29

Vecinos de la alcaldía Álvaro Obregón criticaron el operativo que realizó el gobierno de la demarcación el pasado martes para tomar el control del Parque Ecológico Colina de Sur, mediante un “uso excesivo” de la fuerza pública.

Las autoridades de esa jurisdicción justificaron dicho actuar al señalar que había prácticas irregulares, como el cobro indebido por el uso de áreas, así como restricciones en el acceso libre al parque, que está ubicado en calzada de Los Corceles, colonia Colinas del Sur, con una superficie de 28 mil 821 metros cuadrados.

En un escrito con más de 170 firmas autógrafas y 80 digitales, los inconformes señalaron que se violentó la administración vecinal del espacio, “que desde hace 13 años ha preservado la flora y fauna nativa, ha mantenido en buen estado las instalaciones y garantizado el derecho al acceso de la comunidad a la única área verde de la colonia”.

Los horarios eran por seguridad: quejosos

En entrevista, los residentes rechazaron los señalamientos de cobros indebidos por uso de instalaciones, como los sanitarios, y si bien admitieron que la puerta de acceso se abre a las 7:30 de la mañana, se cierra al mediodía y los domingos se mantiene cerrado, explicaron que es para evitar que el lugar vuelva a ser vandalizado y utilizado por personas que ingresaban para consumir drogas, además de que se hace por seguridad de la comunidad, pues hay una secundaria enfrente.