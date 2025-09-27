Silvia Chávez González, Corresponsal y De la Redacción

Periódico La Jornada

Sábado 27 de septiembre de 2025, p. 28

La modelo e influencer venezolana Angélica Yetsey Torrini León fue arrestada en Tlalnepantla, estado de México, por su presunta participación en el homicidio de los cantantes colombianos Bayron Sánchez, B-King, y Jorge Luis Herrera, conocido como DJ Regio Clown.

Los cuerpos de Sánchez y Herrera fueron hallados desde el 17 de septiembre, un día después de que su mánager reportó su desaparición, en lo que se describió como “una bolsa improvisada con costales”, junto a una cartulina mojada con un mensaje atribuido a La familia michoacana, al costado de la carretera México-Cuautla, en el municipio de Cocotitlán.

Luego de que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidiera la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para localizar a los músicos, la búsqueda se intensificó y tras varios días la Fiscalía General de Justicia mexiquense comunicó a su homóloga de la Ciudad de México el hallazgo.

Por medio de la obtención de videograbaciones y testimonios, los agentes de la Policía de Investigación establecieron que, al salir de un gimnasio ubicado en la zona de Polanco. los artistas acudieron a una reunión con dos personas, presuntamente en un restaurante; uno de ellos refirió en mensajes de texto que iría a hacer un negocio con una persona identificada como “comandante”.