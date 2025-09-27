Sábado 27 de septiembre de 2025, p. 28
La modelo e influencer venezolana Angélica Yetsey Torrini León fue arrestada en Tlalnepantla, estado de México, por su presunta participación en el homicidio de los cantantes colombianos Bayron Sánchez, B-King, y Jorge Luis Herrera, conocido como DJ Regio Clown.
Los cuerpos de Sánchez y Herrera fueron hallados desde el 17 de septiembre, un día después de que su mánager reportó su desaparición, en lo que se describió como “una bolsa improvisada con costales”, junto a una cartulina mojada con un mensaje atribuido a La familia michoacana, al costado de la carretera México-Cuautla, en el municipio de Cocotitlán.
Luego de que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidiera la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para localizar a los músicos, la búsqueda se intensificó y tras varios días la Fiscalía General de Justicia mexiquense comunicó a su homóloga de la Ciudad de México el hallazgo.
Por medio de la obtención de videograbaciones y testimonios, los agentes de la Policía de Investigación establecieron que, al salir de un gimnasio ubicado en la zona de Polanco. los artistas acudieron a una reunión con dos personas, presuntamente en un restaurante; uno de ellos refirió en mensajes de texto que iría a hacer un negocio con una persona identificada como “comandante”.
De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la mujer –quien era cercana a ambos artistas– fue aprehendida a las 20:15 horas del 23 de septiembre, en la colonia Valle de los Pinos, por personal de la Coordinación General de Combate al Secuestro federal.
La fiscalía mexiquense no ha informado de la captura, aun cuando la ficha de registro refiere que fue puesta a disposición del Ministerio Público de Tlalnepantla.
Se desconoce la situación legal de Torrini León y si aún permanece en territorio mexiquense o fue trasladada a otro lugar.