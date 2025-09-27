Sábado 27 de septiembre de 2025, p. 28
Doce personas lesionadas –entre ellas una mujer de 35 años y su bebé de 12 meses, que fueron trasladadas a un hospital para su atención– fue el resultado de un choque entre dos camiones de la línea 2 del Metrobús, cerca de la estación Xola, sobre el Eje 4 Sur casi esquina Petén, colonia Narvarte, en la alcaldía Benito Juárez.
De acuerdo con los primeros reportes, debido a la lluvia y al congestionamiento vial, el conductor del autobús 3308 se detuvo en la salida del bajopuente del Eje 4 Sur Xola, cuando la unidad 373, con dirección a la estación Tacubaya, se impactó en la parte trasera.
Ambos conductores avisaron al Centro de Control del Metrobús, por lo que se solicitaron los servicios de emergencia para valorar a las personas lesionadas, que permanecieron sentadas por varios minutos.
Los paramédicos consideraron necesario el traslado hospitalario para la mujer y mamá de la menor, aunque las autoridades del Metrobús precisaron que su estado de salud no se reportaba hasta ese momento como grave.
La segunda unidad quedó con el parabrisas estrellado, por lo que llegó personal de ese servicio, de la aseguradora y la empresa operadora para hacer las gestiones necesarias; además, ese medio de transporte colaborará “en todo lo que se necesite para atender a las personas que resultaron lesionadas”.
Por otra parte, el Cablebús informó que por revisión de sistema de comunicación por variación de voltaje, hasta el cierre de la edición se mantenía el servicio provisional de la estación Xalpa a Santa Martha, de la línea 2, en Iztapalapa. Antes de las 17 horas se registró la afectación, por lo que los trabajos para restablecer el servicio de Constitución de 1917 a Xalpa continuaban por la noche.