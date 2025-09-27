▲ El autobús 373 impactó a la unidad que se había detenido en el paso a desnivel de calzada de Tlalpan. Foto tomada de redes sociales

Elba Mónica Bravo

Periódico La Jornada

Sábado 27 de septiembre de 2025, p. 28

Doce personas lesionadas –entre ellas una mujer de 35 años y su bebé de 12 meses, que fueron trasladadas a un hospital para su atención– fue el resultado de un choque entre dos camiones de la línea 2 del Metrobús, cerca de la estación Xola, sobre el Eje 4 Sur casi esquina Petén, colonia Narvarte, en la alcaldía Benito Juárez.

De acuerdo con los primeros reportes, debido a la lluvia y al congestionamiento vial, el conductor del autobús 3308 se detuvo en la salida del bajopuente del Eje 4 Sur Xola, cuando la unidad 373, con dirección a la estación Tacubaya, se impactó en la parte trasera.

Ambos conductores avisaron al Centro de Control del Metrobús, por lo que se solicitaron los servicios de emergencia para valorar a las personas lesionadas, que permanecieron sentadas por varios minutos.

Los paramédicos consideraron necesario el traslado hospitalario para la mujer y mamá de la menor, aunque las autoridades del Metrobús precisaron que su estado de salud no se reportaba hasta ese momento como grave.