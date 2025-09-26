Iván Evair Saldaña

Periódico La Jornada

Viernes 26 de septiembre de 2025, p. 35

Los bares y restaurantes del país ya no podrán servir alimentos ni bebidas en las zonas exclusivas para fumadores. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió ayer prohibirlo en definitiva, al validar la reforma de diciembre de 2022 al reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco, impulsada por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador.

Con ocho votos a favor y uno en contra, de la ministra Loretta Ortiz Ahlf, el pleno de la Corte resolvió dos proyectos de la ministra Lenia Batres Guadarrama sobre contradicciones de criterios entre tribunales: mientras unos concedían amparos a particulares contra la norma para servir alimentos en áreas exclusivas para fumadores, otros los negaban.