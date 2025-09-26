De La Redacción

Periódico La Jornada

Viernes 26 de septiembre de 2025, p. 35

Dos migrantes mexicanos sin documentos fueron puestos nuevamente bajo custodia federal estadunidense, después haber agredido e intentar estrangular a una agente de la Patrulla Fronteriza el pasado lunes y huir, informó la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos.

El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de ese país detalló, en un comunicado, que Juan Carmen Padrón Méndez y Juan Carlos Padrón Barrón, de 29 y 23 años, respectivamente, habían sido aprehendidos por agentes fronterizos para ser trasladados a un centro de detención, cuando uno de ellos se quitó el cinturón de seguridad, se desabrochó la cinta de manos e intentó asfixiar a una agente desde el asiento trasero; luego ambos huyeron. La agente pidió ayuda de inmediato a sus compañeros, que arrestaron a los fugitivos.