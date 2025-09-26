E

l discurso del secretario de Marina Almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles el 16 de septiembre al que lo obligó la presidenta Sheinbaum, pues no estaba programado, escasamente cumplió con el deber de informar sobre el terrible hecho que ensombreció a los miembros de la Armada de México, institución de lo más respetable que tenemos.

El discurso está escrito con argumentos evasivos, falsas presunciones y uso de fraseo coloquial, impropio cuando se estaba hablando a la nación. Habló airosamente pero no dijo a quién se refería Muchas mechas quedaron ardiendo, el camino será largo y amargo.

Primera mecha, el almirante Morales finge sorpresa ante algo que debía saber hace tiempo, antes de ser secretario. Los pingües negocios aduaneros en manos de sus subalternos hacía tiempo que se discutían, eran públicos hacía rato. Como ejemplo están los casos de alarma como Manzanillo, Ensenada, Guaymas.

Ya pasaron casi 11 meses de que asumió su responsabilidad y es hasta ahora, mediante el empujón presidencial, que actúa aludiendo sin precisar ni nombres ni hechos, ¿por qué?

Su antecesor como secretario de Marina saliente, al entregarle el mando, ¿nada le informó tal como sí lo hizo con el fiscal y la secretaria de Energía. ¿Por qué olvidó al secretario de Hacienda, autoridad oficial de quien dependen las aduanas? Callar es una falta grave al ocultar hechos que conocía y que hasta ahora había disimulado, podría imputársele encubrimiento. El daño no es menor, su omisión es un gran perjuicio a la nación.

La segunda mecha es del secretario saliente, Almirante José Rafael Ojeda Durán. Él entregó el cargo en octubre pasado y al hacerlo calló lo que ya sabía sobre el huachicol fiscal, actos delictivos de algunos subordinados y sus dos sobrinos, omitió informarlo en la entrega, también eso encubrió, ¿por qué?

Tercera mecha, ¿por qué se ha dejado en lo oscuro las dos muertes vinculadas, un suicidio y un accidente en un campo de tiro? Para excusar un posible delito se recurre a explicaciones campechanas.

Cuarta mecha. Sobre el caso, seguramente al interior de la secretaría se han tomado drásticas decisiones, unas punitivas otras profilácticas, ¿por qué no se dan a conocer? Son del más alto interés nacional y para bien de esa tan prestigiada institución. La trasparencia, forma ética de la democracia, debe privar sobre antiguos prejuicios de opacidad.